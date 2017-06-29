3 июля 2017 г. Республика Беларусь отмечает национальный праздник – День Независимости, заслуженный символ свободы и возрождения, объединивший в себе мужество героических предков и веру в созидательный потенциал белорусского народа.

Этот праздник неразрывно связан с важнейшим событием отечественной истории – освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В этот день отмечается не только главный праздник страны, но и традиционно отдается дань уважения героизму и доблести фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, всем тем, кто мужественно, не жалея собственной жизни, отстоял независимость нашей Родины, принес свободу белорусскому народу.



С тех героических дней Беларусь прошла не менее славный трудовой путь. Мы сумели создать суверенное, демократическое, социально ориентированное европейское государство, которое динамично развивается и проводит миролюбивую внешнюю политику. Независимая Беларусь сумела выстроить ровные отношения с внешним миром, не поступившись своими национальными интересами. Много векторный характер белорусской политики в наибольшей степени соответствует целям национального развития и укрепления суверенитета.



С этих позиций на конструктивной и прагматичной основе выстроены отношения Республики Беларусь с Латвийской Республикой. В этом году мы отмечаем 25-летний юбилей дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. За эти годы наши страны достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества, являются членами ООН и ОБСЕ, взаимодействуют в рамках программ и инициатив Европейского союза, есть значительный потенциал и перспективы взаимовыгодного дальнейшего развития, укрепления добрососедских отношений, взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, экологической, трансграничной и других сферах.



В рамках празднования Дня Независимости Генеральным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе традиционно проводится торжественный прием.



Поздравления белорусскому народу приходят от депутатов и руководителей самоуправлений, национальных культурных обществ, представителей бизнеса, науки и культуры консульского округа.