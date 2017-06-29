Учитывая произошедший в Лондоне трагический пожар в многоэтажном жилом доме, Государственная пожарно-спасательная служба решила провести ряд проверок жилых массивов в Латвии. Как сообщает LETA, ежегодно в латвийских многоквартирных домах происходит порядка 1400 возгораний.

Проверки будут проходить до 15 сентября. В Риге особое внимание уделят домам высотой в 12 этажей и выше, а в остальных крупных городах страны проверят дома, которые выше классических пятиэтажек. В регионах — жилые дома высотой в 3 этажа и выше.



В частности, проверке надлежат многоквартирные дома, которые проходят процедуру утепления. Инспектора ГПСС проверят и то, насколько жильцы знают планы эвакуации из своих жилищ, насколько следуют инструкциям пожарной безопасности. Также будут осмотрены подъезды и лестницы на предмет легковозгораемых предметов.



При пожаре в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне, произошедшем в ночь на 14 июня, погибли 79 человек. Как уточнили в полиции, загорелись не прошедшие проверку безопасности изоляция и облицовка 24-этажного здания в Кенсингтоне, сообщает BBC. В результате здание полностью выгорело: пламя уничтожило 150 квартир. Правоохранительные органы подтвердили, что это не было поджогомю



Результаты расследования были переданы департаменту по делам местного самоуправления, проводятся срочные проверки других аналогичных многоквартирных высоток.



Пожар стал причиной массовых митингов, собравшиеся у резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй требовали расследовать причины пожара и обеспечить пострадавших жильем.