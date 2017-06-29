Новое руководство Даугавпилсской думы решило увеличить количество пресс-конференций в месяц. Если прежние мэр и вице-мэры информировали общественность о проделанной работе и отвечали на вопросы журналистов два раза в месяц, то новый глава города и его заместители готовы это делать 4 раза. В июле пресс-конференции будут проходить 4-го, 11-го, 18-го и 25 числа.

Напомним, что новым мэром города стал Андрей Элксниньш, его первым вице-мэром был выбран Рихард Эйгим, вице-мэром - Ливия Янковска, и еще одним вице-мэром - Валерий Кононов.