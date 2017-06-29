Новое руководство Даугавпилсской думы решило увеличить количество пресс-конференций в месяц. Если прежние мэр и вице-мэры информировали общественность о проделанной работе и отвечали на вопросы журналистов два раза в месяц, то новый глава города и его заместители готовы это делать 4 раза. В июле пресс-конференции будут проходить 4-го, 11-го, 18-го и 25 числа.
Напомним, что новым мэром города стал Андрей Элксниньш, его первым вице-мэром был выбран Рихард Эйгим, вице-мэром - Ливия Янковска, и еще одним вице-мэром - Валерий Кононов.
Если "сладкий тандем" готов пахать так, что за неделю смогут наковырять столько, что там будет чем "бляснуть", - ну вопросов нет. А если будут верещать о посещениях, планах и надеждах, - то вроде время для этого уже прошло, ведь предвыборная гонка завершена.
Но при любом раскладе, такие встречи скорее хорошо, чем плохо. Ибо будет отчётливо видно, работают ли эти перцы или опять гонят порожняк, что собственно, им так присуще. )
"Ман ир глужи пие каяс, кас сеж пилсетас валде, ун ит ипаши, курш но туриенес излидос. Тапец дроши саниематиес, пиевелкат круштурус, ун эиет абас дирст, ар саву глявулибу" )
Взрослые люди, а выражаются, как сопливые малолетки.
Мне стыдно за вас, уважаемая Дуся, как вы низко пали, так ни когда и не взлетев. Стыдитесь сударыня, от ваше слога, основательно разит носками афро-американцев. ))