Детский реабилитационный центр "Poga" и сеть супермаркетов "Maxima Latvija" в совместно организованной акции смогли собрать в Даугавпилсе в мае 820,54 евро пожертвований. В целом в этом месяце были пожертвованы 7974,85 евро, из которых 6533,85 люди оставили в специальных урнах в магазинах "Maxima Latvija", а 1388 евро - на странице благотворительного фонда "Ziedot.lv". Еще 53 евро поступили от звонков на благотворительный номер.

За собранные деньги планируется отправить 6 детей с двигательными нарушениями в центр реабилитации "Poga" на интенсивные физиотерапевтические курсы, а 15 детей - на углубленное обследование состояния здоровья, а также средства пойдут на разработку плана реабилитации для этих пациентов.



Напомним, что пожертвовать средства на лечение детей с двигательными нарушениями можно на домашней странице фонда "Ziedot.lv" в интернете http://www.ziedot.lv/bernu-rehabilitacija-latvija-2643, позвонив по благотворительному номеру телефона 90067007 или бросив деньги в специальный ящичек у касс в магазинах "Maxima Latvija".