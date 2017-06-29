В следующем году в Даугавпилсе планируют расширить канализационную и водопроводную сеть — пока проект в стадии разработки. Это этап программы, которую софинансирует Европейский фонд выравнивания. Предполагается проложить под Дауговой два дюкера, чтобы к магистральной сети Daugavpils ūdens подключить Юдовку — район частных домов, сообщает Latvijas Radio.

Средства на программу Европейский фонд выравнивания начал выделять в 2011 году — за это время в восьми микрорайонах города проложили почти 100 км труб, в том числе уличные сети, магистральные трубы, канализационные участки, коллекторы и дюкеры. В данный момент идет уже четвертый этап проекта.



«Это будет единственный микрорайон с полностью новой инфраструктурой. И подключат к общей городской водопроводной и канализационной системе. Плюс еще два дюкера под Даугавой — один для воды, второй для канализации», - рассказал глава Daugavpils ūdens Гирт Колендо.



Длина обоих дюкеров будет более двух километров, причем участок в 1,4 км пройдет под рекой. В свою очередь, Юдовка получит почти 10 км уличных проточных труб и около 9 км бытовой канализации.



Этот проект хорош для экологии и среды, а также для кошельков жителей.



«В таких районах, как Грива, Новое Строение, много где сухие туалеты, которые засоряют среду. Соответственно, надо найти для жителей возможность подключиться к централизованной канализации, чтобы потом не было проблем. Потому что со временем могут появиться такие проблемы, что жителям придется платить, и это могут быть достаточно большие деньги, потому что это связано с экологией»,— отметил глава Даугавпилсского коммунального хозяйства Айвар Пуданс.



Приведение в порядок водоснабжения — один из приоритетов Даугавпилса, подчеркнула и исполнительный директор думы Инга Голдберга. Один из самых главных вопросов — подключение самих домов к новым трубам центральной магистрали.



Работы по ее строительству и прокладке дюкеров, возможно, начнутся в следующем году — после получения средств из Фонда выравнивания. По словам Колендо, еврофонд выделяет на проект 1,8 млн евро. Пока же идет проектирование.



Новая магистральная сеть поможет подключить к центральному водоснабжению и канализации более тысячи жителей Юдовки.