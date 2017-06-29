Если с даугавпилсских ТЭЦ уйдут занимающиеся когенерацией частные фирмы BK Enerģija, Latneftegaz и Cefus, тариф на тепло может вырасти примерно на 6,8%, сообщил руководитель предприятия "Daugavpils siltumtīkli" Андрей Кузнецов.

«К сожалению, долгие годы предприятие не модернизировалось, тариф не соответствовал реальным расходам, у предприятия росли убытки, неоднократно стоял вопрос об отключении газа. Всё это привело к появлению частников на предприятии. Большинство решений по данным вопросам были политическими. В результате само предприятие, как и жители города, оказалось в заложниках у частных фирм», - сообщил Кузнецов.



Также тариф вырастет, если не реализовать проекты развития предприятия, не строить новые ТЭЦ, не реновировать теплотрассы, не получить скидки большего размера от частников. Об этом также сообщил руководитель предприятия.



Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш поручил Андрею Кузнецову провести анализ правовой и финансовой деятельности предприятия теплоснабжения, предоставить план снижения тарифа, а также видение о том, как на тарифе отразится строительство новой котельной и прекращение сотрудничества с частными компаниями.



Как сообщил председатель самоуправления, предприятие должно сделать всё возможное, чтобы не допустить роста тарифа.



