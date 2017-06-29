Свыше 6000 жителей Латвии обитают сегодня не в домашней обстановке, а в учреждениях социальной опеки – пансионатах. Как правило, это пенсионеры и инвалиды. На свое содержание люди отдают 90% пенсий — остальное оплачивают либо их близкие, либо самоуправление. Те, чья пенсия слишком мала, ищут другие варианты – и находят, сообщает Latvijas radio в репортаже из Латгалии.

Для самоуправлений возникает необходимость резервировать на эти нужды значительную часть социального бюджета, так как большинство обитателей пансионатов не в состоянии покрыть все издержки. Месячная плата за пребывание одного клиента в центре опеки составляет от 396 евро в Даугавпилсе до 588 евро в Резекненском крае. В других краях издержки могут быть еще выше – местами они превышают 600 евро в месяц. Стоимость услуги определяют самоуправления.



Из 5-миллионного годового соцбюджета Резекненского края 1,3 миллиона тратится на содержание Центра социальных услуг для пенсионеров. Сейчас там проживает менее 200 клиентов. На каждого в месяц уходит 434 евро. И если человек отдает 90% пенсии, но сумма не покрывает всех затрат, остается надеяться только на помощь родных или самоуправления. Из 210 мест в учреждении сейчас пустует 15.



По словам замдиректора пансионата Дайны Сидорук, в центре есть и спортзал, и физиотерапевт, помогающий постояльцам поддерживать форму. Имеется новый корпус, где в комнатках на 1-3 койки живут люди, оставшиеся в одиночестве и неспособные самостоятельно о себе позаботиться.



У половины обитателей пансионата не осталось платежеспособных родственников, и о них заботится самоуправление. Родные могут быть в наличии – но если они признаны малоимущими, что в Латгалии не редкость, доплату с них не получить. Даже со вполне платежеспособных людей взыскать причитающееся центрам социальной опеки не всегда удается.



В Резекненском крае только пятая часть родных софинансирует пребывание своих близких в пансионате. По словам сотрудницы местной соцслужбы Сандры Дудко, преследовать должников по суду еще не начинали – пока обходятся письменными предупреждениями. Законодательство несовершенно, отмечает она.



В часе езды от Карсавы, в Зилупском крае тоже есть дом престарелых. В нем сейчас живет 32 человека. Вокруг шелестит лес, и те, кто пободрее, могут там гулять. Магазины – далеко, но регулярно приезжает автолавка.



Живут здесь люди, задекларированные на территории самоуправления. И за 28 из 32-х человек платит тоже оно. По 420 евро в месяц за проживание в комнатах на две-четыре персоны. К сожалению, здесь в эту сумму не входят медикаменты — их нужно покупать на свои средства. Но руководство пансионата заверило журналистов, что без жизненно важных лекарств и медпомощи никто не остается. «Если у человека совсем нет денег, мы ищем выход», — пояснила медсестра пансионата Залеслава Каирова.



Разумеется, у пожилых клиентов пансионатов хватает проблем со здоровьем. Лежачих, нуждающихся в постоянной медпомощи стариков либо содержат в самом центре социальной опеки, либо, если возможности обеспечить надзор не имеется, отправляют на так называемые социальные койки в больницах. Как правило, социальные койки соцслужба организует для совсем тяжелых больных, нуждающихся в постоянном уходе. По словам руководителя Карсавской соцслужбы Анжелики Малакане, оплата одной такой койки обходится в 450 евро в месяц. Карсава в прошлом году потратила на эти цели 34 тысячи евро.



Интересно, что спрос на услуги муниципальных пансионатов падает. Но не только из-за демографических изменений. Как выяснилось, в ряде случаев сокращение населения ни при чем. Просто, реагируя на появление свободной ниши на рынке услуг, «подсуетились» некоторые предприимчивые люди и стали создавать небольшие пансионы и дома призрения. Не особо озабочиваясь получением официальной лицензии на такой вид деятельности — что влечет за собой определенные риски для постояльцев.



Так, по неофициальным данным, в Резекне и близ города имеется два таких заведения. Плата за пребывание пожилых людей там — как минимум на 100 евро ниже, чем в официальном доме престарелых. Осведомлены о такого рода предпринимательской активности и в соцслужбе, и в Минблаге.



«Если частное лицо желает предоставлять услуги опеки, ему нужно зарегистрироваться в Регистре поставщиков социальных услуг. Практика также показывает, что для клиентов, находящихся в таких не отвечающих требованиям местах, возникают значительные риски. У них нет соответствующего ухода, нет специалистов, которые их оценивают. Я уж не говорю о помещениях и среде вообще. Констатированы случаи, когда клиент был оставлен в беспомощном состоянии. Такие ситуации недопустимы», - заявила представитель Минблага Инесе Кукоре.



По ее словам, оба нелегальных пансиона в Резекне обследованы, с их владельцами проведена беседа, и они обещали начать работать официально.



Число жильцов в пансионатах, во всяком случае в сельских регионах Латгалии, понемногу сокращается, отмечает Latvijas radio. Среди причин – и демография, и активность «теневых» пансионов, и расширение спектра социальных услуг самоуправлениями. Например, в Карсаве есть помощь на дому, есть мобильные бригады – когда человеку не просто приносят продукты из магазина или колют дрова, но и помогают психологически, что порой оказывается важнее буханки хлеба.



В других местах, например, в Илзескалнсе под Резекне, самоуправление предоставляет муниципальное жилье лицам в кризисной ситуации – вот уже несколько лет в такой квартире проживают мать и дочь, в чей дом попала молния и сожгла его дотла.



Но все же скудные материальные возможности латгальцев-пенсионеров и их детей, неспособных доплачивать за муниципальный дом престарелых, достаточно часто вынуждают их обращаться к услугам «левых» пансионатов. Хоть спектр услуг там не так широк, зато цена их гораздо ниже.



