В сентябре, как и в предыдущие годы, в нашем городе пройдет фестиваль "Артишок". В связи с этим Молодежный отдел Департамента по делам спорта и молодежи приглашает организации, общества, группы по интересам и других к участию в мероприятии.

Участники смогут провести свои игры, презентации, задания, мастер-классы, спортивные соревнования и т.д. Анкету для участия можно найти на сайте самоуправления. Заполнив ее, документ следует переслать на эл. адрес olga.simkina@daugavpils.lv до 17 июля. Телефоны для справок: 27096500, 654 22306.



Фестиваль "Артишок" пройдет в этом году 2 сентября с 12.00 до 22.00 на территории от Площади Виенибас до парка Дубровина.