На третий день работы в должности председателя Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш начал личное знакомство с работой обществ капитала самоуправления.

В течение дня, 28 июня, мэр Даугавпилса посещал муниципальные предприятия «Даугавпилс силтумтикли», «Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства», «Даугавпилс уденс», «Лабиекартошана Д» и «Даугавпилс сатиксме».



А. Элксниньш отметил: «Целью визита является знакомство с деятельностью принадлежащих Даугавпилсскому самоуправлению обществ капитала, фактической финансовой ситуацией, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с работой в интересах жителей».