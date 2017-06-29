На третий день работы в должности председателя Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш начал личное знакомство с работой обществ капитала самоуправления.
В течение дня, 28 июня, мэр Даугавпилса посещал муниципальные предприятия «Даугавпилс силтумтикли», «Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства», «Даугавпилс уденс», «Лабиекартошана Д» и «Даугавпилс сатиксме».
А. Элксниньш отметил: «Целью визита является знакомство с деятельностью принадлежащих Даугавпилсскому самоуправлению обществ капитала, фактической финансовой ситуацией, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с работой в интересах жителей».
А. Элксниньш отметил: «Целью визита является знакомство с деятельностью принадлежащих Даугавпилсскому самоуправлению обществ капитала, фактической финансовой ситуацией, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с работой в интересах жителей».
Упаси Бог, что был Элкстиньш простудился, затрахаемся мы читать, о каждом его "чихе". ))
Браво прошмандовки, - Б Р А В О!!!
Не находите ли вы странным, давать советы не знакомым вам людям тогда, когда вас об этом не просят?
Речь идёт даже не о том, чем дрыщет эта помойка, а о том, что людям вот такой лажей, будут забивать мозг и это, выдавать за реальную "деятельность" нового состава дармоедов в думе. Вот это, точно не приемлемо.
Вкурите эту простую истину и, умерьте ваши амбиции.
Не находите ли вы странным, давать советы не знакомым вам людям тогда, когда вас об этом не просят?
Речь идёт даже не о том, чем дрыщет эта помойка, а о том, что людям вот такой лажей, будут забивать мозг и это, выдавать за реальную "деятельность" нового состава дармоедов в думе. Вот это, точно не приемлемо.
Вкурите эту простую истину и, умерьте ваши амбиции.
Особо умные "горожане" почему-то уверены,что на предприятиях самоуправления уйма денег,которые на прямую переводят со счета предприятия на личный.Таков уровень "народа".Таков уровень понимания,как "воротить дела"и у тех,кого "народ" выбирает.Раньше хоть воровать умели,а жти говоруны даже спиздить красиво не умеют.Нищеброды необразованные.
Хотя,в принципе,схема уже отработанная.Сейчас еще два года будут аудиты взад вперед проводить,затем принимать решения на местах.Так 4 года и пройдут.