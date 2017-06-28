Как сообщает крупнейшее Латвийское издание Diena, в скандальном уголовном деле о необоснованной растрате средств Европейского Парламента бывшим европарламентарием Александром Мирским, появились новые сведения.

Напомним, в мае этого года информационное пространство Латвии и латвийская общественность активно обсуждали новость о возбужденном против Александра Мирского уголовном деле. Тогда, государтсвенный телеканал LTV сообщил, что в деле о возможном мошенничестве фигурирует сумма в размере 45 тысяч, которые необоснованно потратил Мирский, будучи членом Европарламнета.



Как сообщило издание Diena, в данном уголовном деле появились новые подробности. Стала известна точная сумма, которая по мнению Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), была необоснованно потрачена А.Мирским. Как следует из доклада OLAF, эта сумма составляет 204 831, 88 евро.



Как пишет газета Diena, уже более двух лет Экономическая полиция в буквальном смысле «маринует» заключение Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, направленное правоохранительным органам Латвии в связи с мошенничеством, связанным с бывшим европарламентарием Александром Мирским. Как сообщает газета Diena, в результате финансового мошенничества, Европейский Парламент понес потери в размере 204 тысяч евро.



В докладе, с которым OLAF обратился к президенту Европарламента Мартину Шульцу, говорится, что бюро Мирского вместе с его аккредитованной помощницей Анитой Лайзане долгое время (с 2009 по 2012 годы) проводило финансовые манипуляции, в результате чего был констатирован «конфликт интересов и несоблюдение процесса конкурсных закупок на общую сумму 204 831. 88 евро».



Также в докладе, связанном с «персональной» тратой бюджета особенно подчеркивается: «Из полученных фактов очевидно, что человеком, который был замешан в махинациях и был возможным «вдохновителем» мошеннических действий, является бывший евродепутат Александр Мирский».



В распоряжении газеты Diena находится полный текст доклада, из которого следует, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством не только рекомендовало «провести все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить возврат средств Европейскому Парламенту в размере 204 831.88 евро», но и в начале 2015 года отправило свое заключение в Генеральную прокуратуру ЛР.



Документ подтверждает, что следователи OLAF провели серьезную работу, изучив, как деньги Европейского Парламента (более чем 204 тысячи евро) «возможный вдохновитель мошенничества» направлял на фирмы, которые были связаны с ним и приближенными к нему лицами.



Факты свидетельствуют о том, что выставляли счета и получали денежные средства фирмы, прямо или косвенно связанные с Александром Мирским, что дает основание предполагать, что указанные услуги фактически никогда не были оказаны. Это указывает также и на то, что «цены на услуги, если таковые когда-то и оказывались, существенно превышают цену данных услуг на рынке на то время». Об этом сообщила газете Diena адвокат Елена Квятковская, которая в этом деле представляет интересы Европейского Парламента.



Однако, нельзя сказать, что после получения доклада OLAF, латвийские правоохранительные органы полностью бездействовали. Получив документ от Европейского Бюро по борьбе с мошенничеством в конце февраля 2015 года, было возбуждено уголовное дело. 23 ноября того же года в рамках уголовного процесса была установлена квалификация — 177 статья, часть третья Уголовного Закона ЛР — мошенничество в крупном размере.



Изданию Diena известно, что в рамках уголовного процесса были изучены «возможные незаконные действия Александра Мирского, в частности, сделки с компаниями, зарегистрированными в Латвии в период с 1 января 2009 года до 1 января 2013 года, в результате которых, возможно, из денежных средств Европейского Союза необоснованно были оплачены как обоснованные, задекларированные Александром Мирским расходы.



Следователем по делу Мирского назначен главный инспектор 2-ого отделения управления Криминальной полиции по Экономическим преступлениям — Андрей Семизаров. По данным газеты Diena, которая изучила декларацию данного должностного лица, - «Семизаров является одним из самых нуждающихся и одиноких сотрудников правоохранительных органов Латвии». Более двух лет под руководством этого следователя, несмотря на то, что правоохранительным органам результаты расследования OLAF преподнес, фактически, «на блюдечке», дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Более того, 7 июня Семизаров отклонил заявление представителя Европейского Парламента признать Европейскую структуру в данном уголовном процессе потерпевшей стороной.