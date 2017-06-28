Руководство детского футбольного центра "Даугава" готовит претензию перевозчику в связи со случаем, когда сгорел автобус, перевозивший детскую команду. В огне сгорели вещи тренеров и детей.

Директор Центра Наурис Мацкевич сказал: "Слава Богу, в несчастном случае никто не пострадал, однако сгорели личные вещи, которые и тренеры и их воспитанники , выбегая из горящего автобуса, не успели взять с собой. Это вообще недопустимо, чтобы загорелся автобус перевозящий детей. В команде, которую вез этот автобус, тренировались и играли дети 2007/2008 года рождения."



Напомним, что 22 июня в Даугавпилсском крае недалеко от Ницгале загорелся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Они возвращался домой. Сначала загорелась покрышка, а затем пламя охватило весь автобус. Причиной возгорания шины могли стать перегревшиеся тормоза.