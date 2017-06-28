Вчера, 27 июня, мэр Даугавпилса А. Элксниньш подписал письмо Национальному совету электронных СМИ и VSIA “Latvijas televīzija” с предложением рассмотреть возможность создания в Даугавпилсе студию Латвийского телевидения.

Отмечается, что программе Латгальских эелектронных СМИ совета от 2 апреля 2015 года значится цель обеспечить студии "Латвийского радио" и "Латвийского телевидения" в Латгалии. Реализуя данную программу, в июне 2016 года в Резекне начала работу мультимедийная студия ЛР.



В своем письме председатель думы Даугавпилса подчеркнул, что в программе развития города ”Mana pils – Daugavpils” на 2014.-2020 годы указывается, что одной из целей самоуправления является способствование информированности общества и его сплоченности. Создание студии в нашем городе и ее работа обеспечит предоставление информации не только даугавпилчанам, но и будет сообщать об актуальных событиях во всей Латгалии.