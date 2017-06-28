Вчера, 27 июня, мэр Даугавпилса А. Элксниньш подписал письмо Национальному совету электронных СМИ и VSIA “Latvijas televīzija” с предложением рассмотреть возможность создания в Даугавпилсе студию Латвийского телевидения.
Отмечается, что программе Латгальских эелектронных СМИ совета от 2 апреля 2015 года значится цель обеспечить студии "Латвийского радио" и "Латвийского телевидения" в Латгалии. Реализуя данную программу, в июне 2016 года в Резекне начала работу мультимедийная студия ЛР.
В своем письме председатель думы Даугавпилса подчеркнул, что в программе развития города ”Mana pils – Daugavpils” на 2014.-2020 годы указывается, что одной из целей самоуправления является способствование информированности общества и его сплоченности. Создание студии в нашем городе и ее работа обеспечит предоставление информации не только даугавпилчанам, но и будет сообщать об актуальных событиях во всей Латгалии.
В своем письме председатель думы Даугавпилса подчеркнул, что в программе развития города ”Mana pils – Daugavpils” на 2014.-2020 годы указывается, что одной из целей самоуправления является способствование информированности общества и его сплоченности. Создание студии в нашем городе и ее работа обеспечит предоставление информации не только даугавпилчанам, но и будет сообщать об актуальных событиях во всей Латгалии.
И новый мэр не нашёл ни чего лучшего, как начать с данной мутной темы?
Шикарно мыслите, гражданин Элкстиньш, с размахом. )
Гражданин Ушаков, в начале своей карьеры мэра, тоже начинал с инициативы расширения медийного пространства. Правда он его хотел расширять на восток, а не плодить про-плаченные помойки.
Да и до работоспособности Ушакова, мэру Элкстиньшу, как Дусе до должности президента Латвии.
Это факт местечковой глупости, ещё не вошедшего в дела чиновника или, лучшего горожанам и не дождаться? )
И новый мэр не нашёл ни чего лучшего, как начать с данной мутной темы?
Шикарно мыслите, гражданин Элкстиньш, с размахом. )
Гражданин Ушаков, в начале своей карьеры мэра, тоже начинал с инициативы расширения медийного пространства. Правда он его хотел расширять на восток, а не плодить про-плаченные помойки.
Да и до работоспособности Ушакова, мэру Элкстиньшу, как Дусе до должности президента Латвии.
Это факт местечковой глупости, ещё не вошедшего в дела чиновника или, лучшего горожанам и не дождаться? )
Князёк Э... а ты привлечь в город Би-Би-Си не пробывал, те люди тебя не знают, вдруг подумают, что князёк умный и клюнут))))))))))))))
Какое ЛТВ с таким .... дело иметь будет? Разве что 1 Балт. конал с диктором-актёром...коллегой Комарова, .
не смешите...я же описаюсь сейчас!
Не трожьте наш Даутком, мне там прогноз погоды смотреть нравиться!
И вообще, почему только в Латгалии нет регионального телевидения из всех регионов Латвии?
Даёшь Латгальское ТВ из Резекне на латгальском языке!!!
Я выиграл при любом раскладе, по тому-как чист от участия в этом балагане, когда одни проститутки, сменяют во власти других. А к тому времени, когда я войду в совершеннолетие, сменят и этих недоделков, на следующих.
Но вам это действительно ПО...... , ибо кто бы не пришёл к власти, у него будет задница, которую вы и вам подобные, будете вылизывать за мзду малую.
Но меня смущает уважаемая Дуся, что вы так нервничаете, не хватил бы вас "кондратий", ибо тогда ваш гонорар, разделят редакционные шавки. Берегите себя, не напрягайте так пальцы и меняйте ник, вы становитесь банальны и не интересны. ))
Я выиграл при любом раскладе, по тому-как чист от участия в этом балагане, когда одни проститутки, сменяют во власти других. А к тому времени, когда я войду в совершеннолетие, сменят и этих недоделков, на следующих.
Но вам это действительно ПО...... , ибо кто бы не пришёл к власти, у него будет задница, которую вы и вам подобные, будете вылизывать за мзду малую.
Но меня смущает уважаемая Дуся, что вы так нервничаете, не хватил бы вас "кондратий", ибо тогда ваш гонорар, разделят редакционные шавки. Берегите себя, не напрягайте так пальцы и меняйте ник, вы становитесь банальны и не интересны. ))
И новый мэр не нашёл ни чего лучшего, как начать с данной мутной темы?
Шикарно мыслите, гражданин Элкстиньш, с размахом. )
Гражданин Ушаков, в начале своей карьеры мэра, тоже начинал с инициативы расширения медийного пространства. Правда он его хотел расширять на восток, а не плодить про-плаченные помойки.
Да и до работоспособности Ушакова, мэру Элкстиньшу, как Дусе до должности президента Латвии.
Это факт местечковой глупости, ещё не вошедшего в дела чиновника или, лучшего горожанам и не дождаться? )
Однако, при всём и неизменном уважении к старшим, вам бы следить за своим дуплом, что бы оно не оказалось более дырявым, чем рот.
Наши диалоги с Дусей, это право слово, не вашего дупла дело. Или вы, от той же помойки вещаете, что и несравненная Дуся? ))
Экий вы право, не хрена не информированный. ))