15 – 16 июля в Даугавпилсская крепость уже третий год подряд превратиться в место захватывающих событий: здесь состоится Фестиваль клубов исторической реконструкции.

В нем примут участие 10 клубов из Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, России, Польши, и Англии. Всего соберуться 110 участников. Это будут два дня наполненные событиями, среди которых, каждый найдет что-то интересное для себя.



ПРОГРАММА:





15 июля



10:00 Поднятие флага крепости (на валу у Николаевских ворот)

10:30 Школа рекрутов (у Николаевских ворот)

11:00 Выступление уличного театра «Pololo» (Москва, Даугавпилс) (у Николаевских ворот)

12:00 Полуденный выстрел (на валу у Николаевских ворот)

12:00 Парад и показательная демонстрация клубов реконструкции (от Александровских ворот по улице Императора до Центра искусств им. М. Ротко)

13:00 Мастер-класс по историческому и современному танцу (на улице Михаила у Центра искусств им. М. Ротко)

15:00 Реконструкция исторической битвы (в линии оборонительных укреплений у Николаевских ворот)

17:00 Показательная демонстрация кинологов (у моста Николаевских ворот)

18:00 Выступление уличного театра «Pololo» (Москва, Даугавпилс) (у Николаевских ворот)

19:00 Бал Наташи Ростовой в стиле ампир (в Крепостном саду)

21:30 Концерт группы «Obscurus Orbis» (Рига, Юрмала) (во дворе Центра искусств им. М. Ротко)

22:30 Выступление уличного театра «Pololo» (Москва, Даугавпилс) с элементами огненного шоу (во дворе Центра искусств им М. Ротко



16 июля



11:00 – 16:00 Концерт юных артистов (во дворе Центра искусств им. М. Ротко)

12:00 – 16:00 Чемпионат по новусу, чемпионат по уличному баскетболу, эстафета «Крепостной вестник», полоса препятствий Яунсаргов, игра «Water Shoot», различные настольные игры, детские площадки, познавательный квест «Chucha Chacha» ((у Николаевских ворот)

13:00 – 14:00 Показательные выступления Даугавпилсских спортивных клубов (в Крепостном саду)

14:00 – 16:00 Фитнес-тренировка и консультация тренеров по фитнесу совместно с Даугавпилсским клубом пауэрлифтинга (в Крепостном саду)

15:30 Награждение победителей спортивных соревнований (во дворе Центра искусств им. М. Ротко)

12.00 – 16.00 Программа Даугавпилсского центра летучих мышей (в палатке у Николаевских ворот и в боковом помещении Николаевских ворот)





На протяжении двух дней будет работать базар ремесленников, домашних производителей и лавки старьёвщиков, уличные кафе и детские аттракционы (улицы Императора и Николая).