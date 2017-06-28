Даугавпилсский аэропорт для жителей Латвии - это нечто малоизвестное и непонятное. Если судить о нем исключительно по заявлениям прежних руководителей Даугавпилса, то может сложиться мнение, что это перспективный объект, который уже не сегодня-завтра готов принимать самолеты с грузами и пассажирами. Однако каждый житель нашего города и края в курсе, как выглядит аэропорт на самом деле.
Его финансовая ситуация схожа с внешней - она такая же упадочная. Объект вместо прибыли приносит одни расходы для города.
Бывшая авиабаза ВВС СССР находится в посёлке Лоцики, что в 12 км от центра города. С тех пор, как российские войска покинули территорию Латвии в 1993 году, аэродром не действует. Инфраструктура аэропорта представляет собой две взлётно-посадочные полосы — 1000 и 2500 метров. Последняя частично демонтирована и не используется.
Начиная с 1997 года, городское самоуправление, единственный владелец Daugavpils lidosta, пыталось его попеременно то развивать, то продавать — одинаково безуспешно. Привлечение и частных инвестиций, и средств Евросоюза также не удалось, хотя о необходимости запуска аэропорта отцы города заявляли постоянно.
Предприятие выживает за счет де-факто дотации из городского бюджета. Эти вливания в последние годы оформляются как вложение в основной капитал. Так, в прошлом году было выделено 152,9 тысячи евро, выяснилось из сообщения руководства компании по итогам 2016-го (получено из Регистра предприятий с помощью сервиса CrediWeb).
Компания отягощена долгами — в 2006 году правление аэропорта получило кредит на сумму в 1,52 миллиона латов (2,16 млн. евро) в тогда еще Parex banka. Деньги были взяты с целью выкупа недвижимости (из которой, собственно, и состоит аэропорт). Срок погашения обязательств — 15 лет, а кредитная ставка — 1,8% годовых.
На конец 2016 года обязательства по кредитам, согласно годовому отчету предприятия, составляли 517,9 тыс. евро, а накопленные за годы деятельности убытки — чуть менее миллиона евро (из них 40 тыс. — за прошлый год). В компании работали 2 (два) человека, за которых в бюджет было перечислено 6 330 евро налогов — что означает два оклада примерно по 700 евро «грязными» каждый.
За последний год председатель правления Daugavpils lidosta сменился трижды.
Бывшая авиабаза ВВС СССР находится в посёлке Лоцики, что в 12 км от центра города. С тех пор, как российские войска покинули территорию Латвии в 1993 году, аэродром не действует. Инфраструктура аэропорта представляет собой две взлётно-посадочные полосы — 1000 и 2500 метров. Последняя частично демонтирована и не используется.
Начиная с 1997 года, городское самоуправление, единственный владелец Daugavpils lidosta, пыталось его попеременно то развивать, то продавать — одинаково безуспешно. Привлечение и частных инвестиций, и средств Евросоюза также не удалось, хотя о необходимости запуска аэропорта отцы города заявляли постоянно.
Предприятие выживает за счет де-факто дотации из городского бюджета. Эти вливания в последние годы оформляются как вложение в основной капитал. Так, в прошлом году было выделено 152,9 тысячи евро, выяснилось из сообщения руководства компании по итогам 2016-го (получено из Регистра предприятий с помощью сервиса CrediWeb).
Компания отягощена долгами — в 2006 году правление аэропорта получило кредит на сумму в 1,52 миллиона латов (2,16 млн. евро) в тогда еще Parex banka. Деньги были взяты с целью выкупа недвижимости (из которой, собственно, и состоит аэропорт). Срок погашения обязательств — 15 лет, а кредитная ставка — 1,8% годовых.
На конец 2016 года обязательства по кредитам, согласно годовому отчету предприятия, составляли 517,9 тыс. евро, а накопленные за годы деятельности убытки — чуть менее миллиона евро (из них 40 тыс. — за прошлый год). В компании работали 2 (два) человека, за которых в бюджет было перечислено 6 330 евро налогов — что означает два оклада примерно по 700 евро «грязными» каждый.
За последний год председатель правления Daugavpils lidosta сменился трижды.
Просто распилили 2 ляма и съебали с латвии, вот и вся история!! 2 ляма на всю жизнь хватит потусить ещё и внукам останется. Г*ны.
И тем не менее, коалиция нового уже состава думы, направила целого депутата(а значит и финансирование), которого содержат из бюджета, на курирования этого проекта. Если проект по определению не стоит выеденного яйца, то может имело смысл вообще похерить его и не продолжать разбазаривать бюджетные средства, на изначально тухлый проект, который лишь служил банальной кормушкой, для многих составов думы?
Однако не стыковка по факту. )
Ни ваш внушительный(?) возраст, ни мизерная оплата труда, ни призрачная надежда на мзду, не может повлиять на вашу работоспособность. И тут уже и мальчишка становится "бабенцией", Питкевичь становится фанерой и весь прошлый состав думы, вашей бригадой при вашем "вашенском" маразме.
Вы ещё забыли упомянуть Кулакову и Ширякова, видимо, у них другой профиль, а в остальном, все в куче + полное отсутствие логики и мысли.
А говорят, что "старики" ни куда не годятся, - ещё как годятся, глянь как прёт лапша из супа. )
Многоуважаемая Дуся, ни чуть не выказывая претензий, хочу заботы ради, обратить ваше внимание на то, что своевременное употребление корвалола, снижает угрозу инфаркта, а употребление пургена, ставит крест на запоре. Берегите себя, милая вы нашему сердцу "старушенция". ))