В Тель-Авиве (Израиль) завершился командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике во второй лиге. Сборная Латвии по итогам двух дней соревнований и 40 дисциплин набрала 258 очков, заняв 6 место среди 12 команд.

Гунта Латышева-Чударе (Резекне) завершила 400-метровку с результатом – 53,35 (6 место) и 200-метровку – 23,71 (4 место). На дистанции 800 м Роланд Йеркис (Резекне), улучшив личный рекорд на 2 секунды, был 9-м - 1:50,46. Замкнула финишный створ Кристине Евсеева (Даугавпилсский край) на 300 м с препятствиями - 11:57,73.



Турнир в Израиле выиграла сборная Венгрии – 372,5 очка, вторыми были атлеты Словакии – 306,5 – эти команды отправились в 1-й дивизион.