С 1 июля 2017 года многодетные семьи смогут ездить в автобусах региональных маршрутов и поездах со скидкой в размере 25% от цены билета. Это предусмотрено утвержденными сегодня новыми правилами Кабинета министров о льготах в оплате проезда, в которые члены многодетных семей включены как новая категория получателей этих льгот.

Скидка будет предоставляться многодетным семьям, являющимся участницами поддерживаемой государством программы «Почетная семья Латвии» и получившим «Семейную карту 3+».



Согласно правилам Кабмина, государство полностью компенсирует оплату проезда в общественном транспорте на маршрутах регионального и городского значения лицам с инвалидностью I и II групп, а детям дошкольного возраста, сиротам, бывшим политрепрессированным - на региональных маршрутах.











