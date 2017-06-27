Сегодня, 27 июня, в Даугавпилсском самоуправлении прошло внеочередное заседание думы, которое не обошлось без сюрпризов.

Утвердив вопрос о назначении Валерия Кононова третьим вице-мэром, депутаты перешли к рассмотрению других вопросов, поставленных на повестку дня.



Перейдя к вопросу, связанному с избранием депутатов в постоянные комитеты думы, все 6 членов Латгальской партии демонстративно поднялись со своих кресел и покинули зал заседаний.



Ввиду того, что необходимый кворум депутатов для утверждения решений был, заседание продолжилось без участия депутатов от Латгальской партии. Все вопросы повестки дня были рассмотрены, решения по ним утверждены большинством голосов.