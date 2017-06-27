Пользователь Facebook Артур Понятовский на своей странице опубликовал фото и видео аварии, случившейся в Даугавпилсе. Автомобиль врезался в дом за три минуты до того, как из здания был вынесен ребенок. Мужчина считает, что малыша буквально "оберегают ангелы".

Автор публикации был недоволен тем, что спасатели не торопились вытаскивать машину из стены дома. Транспортное средство с 22 июня до сих пор находится в стене здания. По словам мужчины, правоохранительные органы бездействуют.



Артур Понятовский :



«Пьяные цыгане снесли «мерс» и влетели в дом. Перекресток Амату и Пардаугавас! Буквально за три минуты с комнаты забрали ребетенка. Ангелы его сохранили! Через 21 час машину досмотрели и опечатали».



Транспортное средство до сих пор не эвакуировано. Машину осмотрели только на следующий день – она стояла незакрытая всю ночь, и жильцы сами настояли на ограждении территории.



До сих пор ни одна служба не оценила состояние дома. После аварии из машины пролилось масло на электропроводку и хозяева сами устраняли последствия. Крышу жители подперли балками, а место аварии затянули тентом.



По словам старшего специалиста Госполиции Ксении Беловой, дело по данному ДТП передано Криминальной полиции. Подробности будут известны позже.







