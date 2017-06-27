В Цесисе 7 июля стартует юношеская Латвийская олимпиада, которая завершится 9 июля. Номинально центром событий будет Цесис, соревнования же пройдут также в Валмиере, Смилтене, Приекули, Сигулде, Валке, Буртниеках, Юрмале, Энгури, Лимбажах, Огре, Саласпилсе, Елгаве.

В программу включено 28 олимпийских видов спорта и ещё да не олимпийских – флорбол и ориентирование. В отдельных дисциплинах для ребят это также будут отборочные соревнования на Европейскую юношескую олимпиаду, которая пройдёт в Венгрии.



Даугавпилс будут представлять около 250 спортсменов в таких дисциплинах, как футбол, волейбол, баскетбол, гребля, бокс, борьба, дзюдо, карате, фехтование, плавание, тяжёлая атлетика, стрельба, таеквондо, теннис, триатлон, лёгкая атлетика, гимнастика.



На олимпиаде в 2015 году Даугавпилс занял второе общекомандное место – 29 золотых, 31 серебряную и 28 бронзовых медалей.