«Произошедшее - большая трагедия. Он был настоящим трудоголиком, но сломался. Мы не знаем, что в тот момент происходило в его душе», - говорит о пожаре в хозяйстве «Бекю», где сгорели семь построек и пропал владелец Янис Краушпа, председатель Аглонской думы Ингуна Баркевича. Не исключено, что 54-летний мужчина сам сжег хозяйство отца, взяв с собой охотничье ружье сына с патронами. Полиция рассматривает версию самоубийства.

Человек с характером



Произошедшее потрясло спокойную жизнь края. Люди боятся посещать «Бекю», так как не знают, что и думать: хозяйство сожжено до основания, а хозяин пропал вместе с оружием. Яниса и его 25-летнего сына Болеслава Краупшса в Аглоне все знали - порядочные, работящие люди с «золотыми руками». Янис хозяйничал в доме своего отца - один вырастил сына, так как жена с дочерьми 20 лет назад уехала за границу.



В хозяйстве была корова, оба ремонтировали тяжелую технику. Как в деревне - брались за все. Своего отца Болеслав характеризует как «человека с характером», который от своих принципов не отступает. В последнее время у Яниса очень болела голова, он чувствовал себя плохо. Мужчина обратился к врачам, но точный диагноз так и не был установлен.



«Кто-то говорит, что у отца были психические нарушения, другие говорили, что рак. Это неправда. Я знаю только то, что у него болела голова», - рассказал Болеслав. Пока отец - живой или мертвый - не найден, он отступать не намерен. «Если бы я знал, мне было бы легче», - говорит он.



Это произошло в ночь на 13 июня. Болеслав поехал в Аглону к своей подруге. На следующее утро его разбудил полицейский. Когда Болеслав вышел из машины, он какое-то время стоял, не в силах сдвинуться с места.



До основания



Семь зданий сгорели до основания. Огонь уничтожил корм для домашних животных и технику, например, трактор. Сохранился только гараж. Уже тогда стало ясно, что произошел злонамеренный поджог. Кроме того, отец пропал, взяв ружье Болеслава с патронами. «Коровок я отдал, не мог смотреть», - говорит Болеслав. Животные от пережитого стресса начали терять в весе. Также их нечем было кормить - только трава на лугу.



Полицейские в сотрудничестве с Госпогранохраной и земессаргами провели детализированный обыск ближайшей округи, но ни разыскиваемая персона, ни оружие найдены не были. Кроме того, во время следствия не были получены доказательства или информация о том, что розыскиваемое лицо все еще живо и продолжает скрываться поблизости.



Патриот своей земли



Среднелатгальский краевой фонд начал сбор средств, чтобы помочь Болеславу, чтобы он начал работать. Руководитель краевой думы Ингуна Баркевича говорит, что дума на внеочередном заседании выделит Болеславу тысячу евро, а социальная служба поможет вещами. Кроме того, представители самоуправления обратились к местным жителям с просьбой помочь пострадавшему в пожаре.



Если у вас есть возможность помочь материально или финансово, звоните в Среднелатгальский межкраевой фонд или Болеславу по номеру 371 22164123.