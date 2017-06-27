С таким предложением выступили в Конфедерации работодателей. Снизить оплату сверхурочных вдвое за первые двадцать часов работы. С данной нормой категорически не согласны в союзе свободных профсоюзов. В комитете Кабинета министров передали рассмотрение вопроса Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

В основном сверхурочно работают медики, охранники и полицейские. В профсоюзе полицейских подсчитали, что если впредь за первые двадцать часов сверхурочной работы будут платить на половину меньше, то работники не досчитаются 50-100 евро в месяц.



«В Министерстве благосостояния подкрепляют это решение тем, что необходимо увеличить привлекательность для инвестиций со стороны иностранных инвесторов. Давайте тогда вообще людям перестанем платить зарплату. Не деньгами, а картошкой, молоком и другими сельскохозяйственными продуктами. Я не вижу никакого оправдания чиновникам, потому что мы посчитали по полиции и пожарным, люди лишатся 50-100 евро в месяц. Возможно, для инвесторов это будет привлекательно – дешевая рабочая сила, но что же нам внутри страны делать?», — сообщил член правления профсоюза Алексей Росликов.



Сумма в размере от 50 до 100 евро в месяц – это потенциальные потери для людей, у которых суммированное рабочее время. Норму о снижении доплаты за первые двадцать часов сверхурочной работы предложили в Конфедерации работодателей. Ее эксперт по трудовому праву Андрис Алкснис поясняет, что изначально планировалось сократить доплату на половину. В качестве компромиссного варианта появилась идея о первых двадцати часах.



«Мы считаем, что стопроцентная оплата – это очень большая нагрузка на работодателей. И это привело к тому, что большинство малых и средних предприятий сверхурочные не учитывают и не оплачивают работникам», — сообщил Алкснис.



Предложение Конфедерации работодателей одобрили в Министерстве благосостояния.



«Эта идея из плана улучшения предпринимательской среды. Плюс к этому в совете зарубежных инвесторов упоминали, что нынешняя ситуация делает Латвию менее конкурентоспособной. Ни в Литве, ни в Эстонии нет такой нормы как оплата сверхурочных в стопроцентном размере с первых часов. Чтобы способствовать конкурентоспособности, было предложено, чтобы сначала шла доплата в меньшем размере, а затем в большем», — рассказала представитель ведомства Инета Вяксе.



Негативно на предложение смотрят в союзе свободных профсоюзов. Его заместитель председателя Ирена Лиепиня отметила, что до тех пор пока в Латвии зарплаты не достигли уровня среднеевропейских, о снижении доплаты сверхурочных не может быть и речи.



«Такое решение не было бы адекватным. Есть лишь одно исключение, которые мы можем рассмотреть, уважая наших социальных партнеров. Если поднять среднюю зарплату в отрасли, то можно устанавливать другой объем доплаты сверхурочных. Но он в любом случае он не должен быть меньше 50%», — объяснила Лиепиня.



Она отметила, что особенно вопрос оплаты сверхурочных касается представителей сфер, которые носят сезонный характер. Строители, работники сектора кафе и ресторанов, индустрии развлечений:



«У этих сфер летом бум. Вместе с этим было бы нечестно отбирать у людей доплаты, которых и сейчас не всегда достаточно», — пояснила представитель профсоюза.



По мнению Алексея Росликова из профсоюза полицейских идея о снижении доплаты за работу сверх нормы будет реализована. Однако, пока решение этого вопроса приостановлено, отмечают в Министерстве благосостояния.



«Сейчас поправки к оплате сверхурочных в Кабинете министров не рассматриваются. В комитете Кабинета министров было принято решение этот и другие вопросы, по которым не было достигнуто соглашения с социальными партнерами, передать Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству», — рассказала Вяксе.



Дата, когда совет рассмотрит этот вопрос, пока неизвестна.



Во многих странах ЕС доплаты за сверхурочные нет вообще, и эти часы компенсируются выходными.