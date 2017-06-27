Сегодня, 27 июня, на внеочередном заседании думы депутаты нового созыва рассматривали вопрос избрания третьего заместителя председателя самоуправления.

Большинством голосов третьим вице-мэром был избран депутат от партии «Согласие» Валерий Кононов. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на данную должность. ЗА назначение В. Кононова проголосовали 9 депутатов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 6 депутатов от Латгальской партии. В Даугавпилсской думе Валерий Кононов представляет партию "Согласие".



Валерий Кононов является руководителем Даугавпилсского филиала Государственного агентства занятости. Ввиду новой должности в думе, он не сможет продолжить руководить филиалом NVA.



Также В.Кононов работал коммерческим директором на предприятии "Daugavpils siltumtīkli", c 2003 года был заместителем исполнительного директора Даугавпилсской думы. С весны 2014 года занимал должность заместителя руководителя Департамента развития. Таким образом, Валерий Кононов проработал в думе Даугавпилса более 10 лет, и непосредственно участвовал в реализации многих проектов самоуправления.