На муниципальных выборах явка избирателей была невысокой, поэтому, если выборы президента страны станут всенародными, то голосование лучше сделать принудительным. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член парламентской юридической комиссии, член рабочей группы Сейма Гунтис Калниньш.
Проблема в том, что наш избиратель неактивный. И может случиться так, что на выборах президента явка тоже будет низкой, считает депутат. И тогда цель «всенародно избранный президент» не будет достигнута. «Может быть, нужны изменеия в законодательстве, чтобы сделать все выборы обязательными – и парламента, и самоуправлений, и президента», – заявил Калниньш в интервью.
Напоминаем, что 22 июня президент Латвии Раймонд Вейонис призвал парламент утвердить всенародные выборы президента в 2019 году.
Напоминаем, что 22 июня президент Латвии Раймонд Вейонис призвал парламент утвердить всенародные выборы президента в 2019 году.
Мир и так смеется с латышей, а после принудительного голосования вообще от ржака лопнет....
Мозги у этого мужичка есть?
Мир и так смеется с латышей, а после принудительного голосования вообще от ржака лопнет....
Мозги у этого мужичка есть?
Да вы уроды пнём двинулись.
Конечно же, до такого маразма (очень надеюсь) не дойдёт, но вот проверить Кал-нинь-ша на адекватность, сам Кащенко бы посоветовал. )
К человеку,который не ходил на выборы приходят "волонтеры", вежливые и рассудительные люди и говорят примерно так : Уважаемый хер ! Или фрау.Вот вы не пришли на выборы, которые важны нашему обществу, нашей стране. От вас ничего не требовалось- просто прийти и проголосовать. Вы этого не сделали.
Так вот когда у вас возникнут проблемы - со здоровьем, с жильем, с работой, с финансами, государство учтет, как вы отнеслись к интересам государства. Мы берем вас на карандаш, а пока всего хорошего.
Но, надо сказать, что Германия - государство социальное. Там все делается ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ, а не для наглых, тупых нацистов-чиновников.
Если ты заболеешь - тебя вылечат, если потеряешь работу - тебе помогут с работой, если у тебя не будет жилья - тебе его предоставят и оплатят, если у тебя нет работы и денег - тебе дадут пособие и помогут дешевыми продуктами.
К Латвии все это не относится. Вы сами знаете, что государство у нас гражданам не должно НИЧЕГО, а они ему - ФСЁ !
Вот поэтому при таких взаимоотношениях государства и гражданина и особенностями национального хуторского холопского самосознания, ничего другого не остается, кроме как у всех недовольных отобрать паспорта и отправить в Саласпилс, а оставшихся под пулеметами принудительно привести на выборы...
С чем всех и проздравляю...
В Бельгии первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в €50. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до €125. После четвертого «прогула» гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.
В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Граждане, которые окажутся на момент выборов за границей, обязаны проголосовать заранее. Помимо штрафов за неявку могут последовать более серьезные санкции вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей. Практика наложения штрафов в размере от €25 до €70 существует также в Италии, Германии, Австрии, на Кипре и в Люксембурге.
С 1924 году участие в выборах обязательно для жителей Австралии. Благодаря введенному штрафу, который сейчас составляет около $13, явка, как правило, превышает 90%. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин.
В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от $20 до $200 предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности. Похожая практика принята в Бразилии.
Гораздо более жесткая система действует в Пакистане, где избирателю-«прогульщику» в лучшем случае грозит штраф $60, а в худшем — каторжные работы сроком до пяти лет. В Турции за неявку на выборы предусмотрен штраф в размере около $14, а злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию. В Египте сумма штрафа не превышает $1, однако не пришедшим на выборы также грозит тюремное заключение.