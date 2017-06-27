Статистика последнего времени показывает, что в автоавариях чаще гибнут пассажиры, а не водители, поэтому контроль за использованием ремней безопасности, даже на задних сидениях автомобилей, остается одним из приоритетов в работе полиции. Об этом в эфире радио Baltkom заявил начальник отдела методики и аналитики Госполиции Андрис Лоцс.

Он сообщил, что в связи с этим готовятся изменения в законе об использовании ремней безопасности.



"Если посмотреть статистику текущего месяца, то видно, что погибли три водителя и четыре пассажира. Это показывает тенденцию последних лет, пассажиры чаще страдают. Вопрос о том, что надо пристегиваться, не решен. Вопрос о том, что не используют специальные сиденья для детей, также актуален. Мы мало уделяем внимание тем, кто сидит сзади. Спереди сидящие более ли менее понимают, что надо пристегиваться, а сзади люди до сих пор считают, что этого делать не надо. Сейчас мы вместе с CSDD продвигаем одно изменение в законе, согласно которому будет запрещено отстегиваться от ремня безопасности, когда останавливает полиция. Многие пытаются таким образом обмануть полицейских, дескать, я был пристегнут и отстегнулся только когда остановили. Поэтому до прихода полицейского отстегивать будет нельзя", - сказал Лоцс.



Напомним, по сообщениям Госполиции, в праздничные дни Лиго в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека, пострадал еще 21.