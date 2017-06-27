С 1 июля будет снижен штраф за налоговые задолженности. Кроме того, если должник согласует график выплат, то он заплатит ещё меньше, сообщает Служба госдоходов (СГД).

Согласно новым поправкам к закону «О налогах и пошлинах», начисление пени будет остановлено, когда штраф достигнет 40% от суммы долга.



Чтобы облегчить выплату, СГД предлагает погашать долг по частям. Так, с 1 июля для тех, кто добровольно согласится составить подобный график, существенно снизится ставка. За каждый «просроченный» день будет начисляться только 0,025% от зафиксированной в решении СГД суммы основной налоговой задолженности.



В данный момент закон «О налогах и пошлинах» гласит: за каждый «просроченный» день начисляется 0,05% до того момента, пока долг не будет погашен полностью.



На 7 июня 2017 года самый большой долг был зафиксирован у SIA TENDEM NEMAN – 59,3 миллиона евро. Общая сумма налогов, не уплаченных должниками в казну - 1,2 миллиарда евро.