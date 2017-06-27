В июне начали работу 10 даугавпилсских детских лагерей, куда ходят дети в возрасте от 6 до 14 лет. В целом в городе этим летом будет работать 18 детских лагерей для 890 детей. Время посещения лагерей с 8.00 о 17.00.

Оплатить путевку следует через интернет-банк, и с распечаткой оплаты родители должны явиться в Молодежный отдел (для августовской смены - до 5 июля).



Если ребенок по какой-то причине не посещал лагерь, и руководитель лагеря был об этом информирован, родители могут после окончания смены лагеря вернуть деньги за питание в течение 10 дней. Для этого нужно написать заявление в Даугавпилсской думе в информационном бюро. Возвращаемая сумма за один день в дневном лагере - 3,50 евро, а в круглосуточном - 8 евро. Дополнительная информация по тел.: 654 22309.