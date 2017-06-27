26 июня член правления “Daugavpils siltumtīkli” Андрей Кузнецов выдал распоряжение, которым поручил руководителю Стратегического планирования и структурных единиц развития Юрию Зайцеву до 17.00 26 июня подать ему план действий по организации закупки природного газа, предварительный план по периодам закупки газа, а также информацию о проведенных мероприятиях с акционерным обществом "Газпром".

Новоизбранный мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш тем временем заявил СМИ следующее: "Многие задавались вопросом о первом решении в должности мэра. Моё первое решение - дать возможность сотрудникам думы показать, что они получают свои зарплаты не просто так. Например, понимая всю ответственность в обеспечении дешевого тепла для горожан, решили отправить "тепло-стратега" Зайцева в Москву, заключать договор с Газпромом. Мы готовы даже оплатить ему командировку в Россию."



Мэр Андрей Элксниньш таким образом, по его словам, дает возможность Юрию Зайцеву выполнить свои предвыборные обещания о дешевом газе, а соответственно и отоплении для даугавпилчан.



Однако, уже через пару часов дело приняло неожиданный поворот. Юрий Зайцев был ознакомлен с распоряжением руководителя «Теплосетей» 26 июня в 13.10. Подписать его он, однако, отказался, а в 15.15 вообще подал копию больничного листа и оставил свое рабочее место. Немного странная реакция на предложение помощи в реализации проекта, о котором так много и громко кричал перед выборами экс-депутат.



Пресс-служба думы на эту тему сухо добавила: руководство Даугавпилсской думы оценит поведение Юрия Зайцева.