Одним из главных предвыборных обещаний Яниса Лачплесиса уже несколько депутатских созывов подряд являлось воскрешение Даугавпилсского аэропорта.

Несмотря на то, что за последние 4 года работы прошлого созыва депутатов городской думы, никаких видимых изменений в работе аэропорта не произошло, в предвыборной кампании Латгальской партии в 2017 году развитие аэропорта вновь было поставлено в приоритет.



Сегодня, 26 июня, было утверждено новое руководство городской думы. Пост главы самоуправления занял Андрей Элксниньш. На своей первой пресс-конференции новый мэр Даугавпилса поведал о планах предложить Янису Лачплесису возглавить Даугавпилсский аэропорт и наконец-то превратить все свои обещания в жизнь.



Напомним, в последние дни своей работы в прежнем составе, дума Даугавпилса объявила новый конкурс на должность члена правления Даугавпилсского аэропорта. Таким образом, после предложения Андрея Элксниньша в адрес Яниса Лачплесиса возглавить аэропорт, у последнего будет реальная возможность реализовать план по развитию долгоиграющего проекта и наконец-то выполнить свое главное предвыборное обещание.