Одним из главных предвыборных обещаний Яниса Лачплесиса уже несколько депутатских созывов подряд являлось воскрешение Даугавпилсского аэропорта.
Несмотря на то, что за последние 4 года работы прошлого созыва депутатов городской думы, никаких видимых изменений в работе аэропорта не произошло, в предвыборной кампании Латгальской партии в 2017 году развитие аэропорта вновь было поставлено в приоритет.
Сегодня, 26 июня, было утверждено новое руководство городской думы. Пост главы самоуправления занял Андрей Элксниньш. На своей первой пресс-конференции новый мэр Даугавпилса поведал о планах предложить Янису Лачплесису возглавить Даугавпилсский аэропорт и наконец-то превратить все свои обещания в жизнь.
Напомним, в последние дни своей работы в прежнем составе, дума Даугавпилса объявила новый конкурс на должность члена правления Даугавпилсского аэропорта. Таким образом, после предложения Андрея Элксниньша в адрес Яниса Лачплесиса возглавить аэропорт, у последнего будет реальная возможность реализовать план по развитию долгоиграющего проекта и наконец-то выполнить свое главное предвыборное обещание.
Сегодня, 26 июня, было утверждено новое руководство городской думы. Пост главы самоуправления занял Андрей Элксниньш. На своей первой пресс-конференции новый мэр Даугавпилса поведал о планах предложить Янису Лачплесису возглавить Даугавпилсский аэропорт и наконец-то превратить все свои обещания в жизнь.
Напомним, в последние дни своей работы в прежнем составе, дума Даугавпилса объявила новый конкурс на должность члена правления Даугавпилсского аэропорта. Таким образом, после предложения Андрея Элксниньша в адрес Яниса Лачплесиса возглавить аэропорт, у последнего будет реальная возможность реализовать план по развитию долгоиграющего проекта и наконец-то выполнить свое главное предвыборное обещание.
Ну что же, вполне предсказуемо, хотя кое-что и не понятно.
Это получается, что фишку с аэропортом, теперь будут танцевать новые мётлы в думе? Но ведь именно за откровенный популизм в этом вопросе, с лачепука чуть не сняли скальп, а ныне и сами не против, приложиться к этой дойной корове., - так получается?
Что-то мне подсказывает, что два этих нищеброда так оторвутся на городе, что выкрутасы недоделка Лачплесиса, могут показаться форменной "мелочью". )
А нет - так пусть возглавит даугавпилсскую больницу.
Нет ? А почему ? Авиатором без образования быть можно, а врачом нельзя...Как-то не по Фрейду получается...
При новом мэре стало холодно и дождливо, он не может нам дать солнца и тепла, а у нас треть каникул прошло. Верните Лачплесиса при нём на Лиго дождя не было и пиво хорошее его именем названо, выпил много и даже не блевал!
При новом мэре стало холодно и дождливо, он не может нам дать солнца и тепла, а у нас треть каникул прошло. Верните Лачплесиса при нём на Лиго дождя не было и пиво хорошее его именем названо, выпил много и даже не блевал!