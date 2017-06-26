По словам руководителя Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) Эдгара Трейберга, ситуация с рабочей силой в отрасли сельского хозяйства в последнее время стала критической. На рынке появилась особая категория людей - профессиональные безработные, которые работают только полгода в году, а остальное время удачно используют систему пособий.

По словам Трейберга, главная причина острой нехватки рабочих рук - это разветвленная система социальных пособий в стране, которая стимулирует человека не работать, а получать деньги от государства. «Мы уверены в том, что работники в Латвии очень злоупотребляют пособиями, - говорит он в разговоре с rus.db.lv. - Часто получается так: человек устраивается в компанию, где платят большие заработные платы со всеми налогами, но поработав полгода, уходит на пособие по безработице на другие полгода.



Потом опять устраивается на то же самое предприятие и снова проворачивает такую же карусель с увольнением. В это время он не ищет работу, а занимается своими делами - собирает ягоды, грибы, продает все это на рынке, или занимается мелким ремонтом за деньги, но работу не ищет. В результате мы сталкиваемся с огромной нехваткой рабочих рук!»





Эксперт уверен, что ситуация была бы совершенно другая, если бы система пособий не была так благоприятна для работника. «Если бы у нас не были такие высокие пособия, по безработице, в том числе, то рабочая сила была бы более доступна, - считает он. - Ведь кто такие латвийские безработные?



Это люди, которые не хотят работать ни в Латвии, ни за границей - иначе они давно бы уже уехали!



Я не говорю, что пособия не нужны совсем, но их надо пересматривать. Причем очень быстро. Иначе нам придется действовать как в Англии, когда фермеры буквально на улицах отлавливают гастарбайтеров и просят поехать на работу на фермерские хозяйства. Нам ловить на улицах уже некого!»



Как поясняет Трейбергс, в данный момент латвийские крестьяне стали привлекать рабочую силу с Украины и Беларуси, для них 700-800 евро в виде зарплаты - это огромные деньги. «За эти деньги они готовы работать на полную катушку, - говорит он. - Но опять же возникает проблема - мы не можем платить украинцам менее 850 евро в месяц, плюс еще должны платить пошлину. Такие расходы могут позволить себе далеко не все фермерские хозяйства.



А местные работать вообще не хотят. Поработают полдня, и говорят - все, нам хватит!



Фермеры от такого отношения к труду в шоке».



Генеральный секретарь СССО Гунтис Вилнитис в разговоре в rus.db.lv отметил, что такого понятия как безработица в сельском хозяйстве больше нет - есть система, которая убирает у людей желание работать. «Что скрывать, у нас есть категория профессиональных безработных, которые очень четко используют действующее законодательство, позволяющее им не работать и получать деньги, - говорит он.



- Люди сидят на пособиях месяцами, плюс к этому получают пособия от самоуправления, и у них него никакого стимула работать. Мы направили свои пожелания министерству благосостояния с просьбой срочно пересмотреть систему пособий и сделать ее дружественной для рынка труда».