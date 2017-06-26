Сегодня в 11 часов утра в Даугавпилсе прошло первое заседание депутатов нового созыва городской думы.

По результатам голосования председателем думы большинством голосов утвержден Андрей Элксниньш (партия «Согласие»).

В должности первого вице-мэра утвержден Рихард Эйгим («Наша партия»), пост второго вице-мэра возглавит Ливия Янковская («Наша партия»).

По результатам голосования, Янис Лачплесис покидает пост мэра. Латгальская партия в думе нового созыва будет работать в оппозиции.