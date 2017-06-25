Рано утром 24 июня в авариях на латвийских дорогах погибли два человека, сообщает LETA со ссылкой на данные Госполиции.

В волости Рубас Салдусского края в 6.23 автомобиль VW Caravelle съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погиб один человек.



В Индрас Краславского края в 7.40 водитель автомашины не справился с управлением. Автомобиль съехал в канаву, перевернулся и врезался в дерево. Один человек от полученных травм скончался, второй доставлен в больницу.



Полиция выясняет обстоятельства аварий. На данный момент нет информации о том, находились ли водители транспортных средств в состоянии опьянения.



Ранее уже сообщалось, что ранним утром 24 июня в озере в озере Рияс в Вецпиебалгском крае утонули два молодых человека.