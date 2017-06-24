Принятые парламентом изменения в законодательстве заставят строительных подрядчиков обязательно использовать на крупных объектах электронные карты учета рабочего времени, сообщает Латвийское радио 4.
Это требование к подрядчикам оговорено поправками к закону «О налогах и пошлинах», только что утвержденными Сеймом. Это призвано помочь лучше контролировать уплату налогов на рабочую силу, рассказал парламентский секретарь Министерства финансов, депутат Сейма Эдгар Путра:
«Будет введена электронная система учета рабочего времени на объектах третьей группы или на тех объектах, объем работ на которых превышает 1 миллион евро. Фактически это первый шаг, направленный на снижение уровня теневой экономики в строительной отрасли. В строительстве этот уровень особенно высок.
Систему как таковую предусмотрено ввести с 1 октября, так что у нас есть 4 месяца, чтобы скоординировать все регулирование этого процесса. Но контроль за исполнением закона будет возложен, хотя пока у нас идут дискуссии на эту тему, или на Бюро по надзору за строительством, или на Службу госдоходов».
«Будет введена электронная система учета рабочего времени на объектах третьей группы или на тех объектах, объем работ на которых превышает 1 миллион евро. Фактически это первый шаг, направленный на снижение уровня теневой экономики в строительной отрасли. В строительстве этот уровень особенно высок.
Систему как таковую предусмотрено ввести с 1 октября, так что у нас есть 4 месяца, чтобы скоординировать все регулирование этого процесса. Но контроль за исполнением закона будет возложен, хотя пока у нас идут дискуссии на эту тему, или на Бюро по надзору за строительством, или на Службу госдоходов».