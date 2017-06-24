Принятые парламентом изменения в законодательстве заставят строительных подрядчиков обязательно использовать на крупных объектах электронные карты учета рабочего времени, сообщает Латвийское радио 4.

Это требование к подрядчикам оговорено поправками к закону «О налогах и пошлинах», только что утвержденными Сеймом. Это призвано помочь лучше контролировать уплату налогов на рабочую силу, рассказал парламентский секретарь Министерства финансов, депутат Сейма Эдгар Путра:



«Будет введена электронная система учета рабочего времени на объектах третьей группы или на тех объектах, объем работ на которых превышает 1 миллион евро. Фактически это первый шаг, направленный на снижение уровня теневой экономики в строительной отрасли. В строительстве этот уровень особенно высок.



Систему как таковую предусмотрено ввести с 1 октября, так что у нас есть 4 месяца, чтобы скоординировать все регулирование этого процесса. Но контроль за исполнением закона будет возложен, хотя пока у нас идут дискуссии на эту тему, или на Бюро по надзору за строительством, или на Службу госдоходов».