Жители Даугавпилса чаще всего высказывают претензии к тому, что в нашем городе нет возможности найти работу с достойным заработком.



Для большей объективности мы решили проанализировать уровень зарплат в Даугавпилсе, начав свой обзор с наиболее легко доступных данных - зарплат руководителей муниципальных предприятий и обществ капиталов. Суммы, которые получают члены правления предприятий, находятся в открытом доступе на сайте городского самоуправления.

Всего на сайте думы Даугавпилса указано 11 обществ капиталов. Зарплаты их руководителей указаны за май 2017 года после уплаты налогов.1. PAS "Daugavpils Siltumtīkli" - Андрей Кузнецов - 2859,89 евро.2. SIA "Daugavpils ūdens" - Гиртс Колендо - 2837,94 евро3. SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" - Евгений Оленов - 2534,99 евро4. A/S "Daugavpils Satiksme" - Эвалд Мекш - 1965,33 евро на руки, Сабина Шнепсте - 1825,17 евро5. SIA“Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” - Вацлав Ясвин - 1725,51 евро6. SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" - Андрей Ершов - 1350 евро7. SIA "Labiekārtošana-D" - Сергей Благовещенский - 1340,84 евро8. SIA "Daugavpils Autobusu parks" - Сергей Михайлов - 1217,80 евро9. SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" - Татьяна Кокина - 1064,34 евро10. SIA "Parking-D" - Евгений Душкевич - 634,03 евро11. SIA "Daugavpils lidosta" - Лига Лице - 441,06 евроВывод: Хорошие зарплаты в Даугавпилсе есть. Главное - где работать, кем работать, и с кем дружить. Последнее относится к назначениям без объявления конкурсов и без соблюдения принципов открытой и честной конкуренции, чем особенно грешила дума Яниса Лачплесиса.