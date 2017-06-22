19 июня специалисты Управления коммунального хозяйства совместно с представителями научного института BIOR проверили качество воды в городских водоёмах.
Сообщаем, что было проверено 12 мест купания на следующих озёрах:
- Ругельский котлован;
- Губище;
- Малые Стропы;
- Центральный пляж озера Большие Стропы;
- Стропу вилнис;
- Шуню;
- Плотичка;
- Зиргу;
- водоём на Эспланаде;
- Пороховка;
- Стропака;
- Большое Трийкарту.
Анализ взятых проб показал, что качество воды в указанных водоёмах соответствует требованиям нормативных актов и купаться в них можно без всяких опасений.
- Ругельский котлован;
- Губище;
- Малые Стропы;
- Центральный пляж озера Большие Стропы;
- Стропу вилнис;
- Шуню;
- Плотичка;
- Зиргу;
- водоём на Эспланаде;
- Пороховка;
- Стропака;
- Большое Трийкарту.
Анализ взятых проб показал, что качество воды в указанных водоёмах соответствует требованиям нормативных актов и купаться в них можно без всяких опасений.