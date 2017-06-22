Приближается вечер Лиго, Янов день, да и воскресенье будет выходным днем. А потому у очень многих латвийцев есть возможность весело провести это время с семьей или друзьями - на природе, с шашлыком и купанием. Однако ответственные службы напоминают – любое занятие может стать опасным, если заниматься им на нетрезвую голову.

Накануне праздников, 21 июня, спасатели рассказали, как действовать, если человеку потребовалась помощь.



«У человека возникли проблемы, прохожие позвонили в Государственную пожарно-спасательную службу. Экипаж прибыл туда со снаряжением – доской и лодкой. Сейчас два спасателя кладут доску на воду, крепко за нее держатся, поскольку ветер сильный, вытаскивают человека из воды», - говорит старший инспектор Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Юрис Блузманис.



Спасенный мужчина передан в распоряжение медиков. Его кладут на носилки, заворачивают в фолиевое одеяло, чтобы его тело не теряло тепло. Он еще дышал, а потому принято решение везти его в больницу. Спасатели же продемонстрировали приемы, которые следует выполнить, если человек уже не дышит или его сердцебиение остановилось.



Быть осторожными на праздники призывает и служба неотложной медицинской помощи. По словам врача-реаниматолога Виктора Горовенко, чаще всего вызовы на «Лиго» связаны с ожогами. Так же есть вызовы, связанные с происшествиями у водоемов, когда кто-то утонул.



Кроме того, когда что-то уже произошло, люди часто затрудняются объяснить, куда именно надо ехать скорой помощи, говорит Виктор Горовенко. Поэтому, в случае загородного отдыха, следует сразу уточнить, где конкретно вы будете находиться.



Нередко на Лиго случаются и пожары, напоминает начальник рижского регионального управления государственной пожарно- спасательной службы Андрей Василевскис. В основном горят заборы, сараи, перетопленные бани. А еще возгорания происходят, когда в непогоду люди разжигают мангалы под навесом. Поэтому нужно выбрать безопасное место для праздничного костра.



Полиция, в свою очередь, напоминает водителям о необходимости трезвой езды. И обещает масштабные рейды.

