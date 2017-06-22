Правительство утвердило новые критерии, касающиеся собственности, которая может принадлежать малоимущим лицам. Это сделали, чтобы уменьшить различия между самоуправлениями и улучшить социальную помощь, сообщает Латвийское радио-4.
О главных нововведениях рассказала старший эксперт Департамента по методическому управлению и контролю Минблага Марута Павасаре.
«Сейчас правила устанавливают, что малоимущему лицу может принадлежать земельное владение, где находится его декларированное место жительства.
Дополнительно к этому малоимущие могут иметь, допустим, пастбище в деревне или какую-то другую землю, площадь которой не превышает 5 гектаров на семью.
А в отношении движимого имущества правила указывают, что такой семье может принадлежать не более одной единицы механического транспорта. Это значит: либо один автомобиль, либо один мотоцикл», — указала она.
«Однако у самоуправлений есть возможность установить более благоприятные правила для малоимущих семей. Например, многие самоуправления пожелали, что многодетным семьям, которые проживают в сельской местности, возможно, стоило бы позволить иметь или 2 автомобиля, или автомобиль и мотоцикл.
То есть на данный момент это зависит от самоуправлений», — добавила Павасаре.
Тенденции последнего времени таковы, что жители столицы реже обращаются за социальной помощью, заявил начальник рижской соцслужбы Эрвин Алкснис. Но самые уязвимые категории людей, получающих поддержку, – не сокращаются.
«Сейчас правила устанавливают, что малоимущему лицу может принадлежать земельное владение, где находится его декларированное место жительства.
Дополнительно к этому малоимущие могут иметь, допустим, пастбище в деревне или какую-то другую землю, площадь которой не превышает 5 гектаров на семью.
А в отношении движимого имущества правила указывают, что такой семье может принадлежать не более одной единицы механического транспорта. Это значит: либо один автомобиль, либо один мотоцикл», — указала она.
«Однако у самоуправлений есть возможность установить более благоприятные правила для малоимущих семей. Например, многие самоуправления пожелали, что многодетным семьям, которые проживают в сельской местности, возможно, стоило бы позволить иметь или 2 автомобиля, или автомобиль и мотоцикл.
То есть на данный момент это зависит от самоуправлений», — добавила Павасаре.
Тенденции последнего времени таковы, что жители столицы реже обращаются за социальной помощью, заявил начальник рижской соцслужбы Эрвин Алкснис. Но самые уязвимые категории людей, получающих поддержку, – не сокращаются.
А можно поподробнее и более чётко описать про эту самую поддержку!? Что именно получает эта самая категория!?
В нашей стране, уже выросло целое поколение людей, живущих на пособия. И ни одна (извиняюсь) блядь во власти, даже не по чесалась подумать, что это не выгодно государству, развращает людей и выдавливает самых активных и деятельных, на работу и жизнь за пределами Латвии.
Действительно, "- "Картина маслом".