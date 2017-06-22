21 июня на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о присвоении средств из фонда поддержки общественных организаций нескольким обществам.

937 евро выделено обществу «Объединение по реализации культурных инициатив» для осуществления проекта финансирования Латвийского фонда среды «Создание раздела среды в передаче Латгальские актуальности».



135 евро предложено присвоить обществу «Уздым» на поездку в Дагду, где 8 июля состоится III Международный фестиваль.



300 евро выделено Даугавпилсскому объединению пенсионеров на участие в XVI Международном фестивале песни и танце сеньоров Латгалии, который пройдёт в Ливаны 1 июля.



307,50 евро предоставлено Даугавпилсскому отделению Русской общины Латвии на участие в мероприятии ветеранов Второй мировой войны 2 июля на Кургане Дружбы.