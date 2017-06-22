В Риге в Бикирниеках 25 июня стартует квалификационная гонка командного чемпионата мира по спидвею. Сборная Латвии будет бороться за единственную путёвку в полуфинал, который пройдёт 4 июля в Вастервике (Швеция). Соперниками сборной Латвии в Риге станут гонщики из Италии, Франции и Германии.

Командный чемпионат мира по спидвею проводится с 1960 года, с 2001 года формат изменился и официальное название гонки – кубок мира по спидвею. За это время самыми результативными были гонщики из Польши, они же на данный момент являются действующими чемпионами мира, всего ими завоевано 11 медалей, 7 из которых золотых. 12 медалей в активе Дании и Швеции, но датские спидвеисты выигрывали кубок четырежды, а шведы трижды.



Формат кубка мира жёсткий. В полуфинал автоматически проходят 6 лучших команд по итогам прошлого сезона, две добавляются через квалификационные гонки.



Финальная четвёрка формируется следующим образом. Место в решающем матче получает команда, принимающая финал. На прямую в финал выходят победители двух полуфиналов. Последнее место в финале разыгрывают дружины, ставшие в своих полуфиналах вторыми и третьими, так называемая гонка рейс-офф, победитель которого допускается до финала.



Латвия участвует в кубке с 2001 года. Лучшее выступление пришлось на 2013 год, когда команда прошла в полуфинал, а затем вела борьбу в рейс-офф. С тех пор подняться выше не удавалось: 8 место – 2014, 9 место – 2015.



Состав сборной Латвии за 4 года сильно не изменился: Максим Богданов, Кястас Пуоджук, Анджей Лебедев – эти гонщики набрали хороший опыт за это время. Четвёртым поедет Евгений Костыгов, которому придется сильно постараться, в прочем всем спидвеистам предстоит приложить немало усилий, чтобы протащить сборную в полуфинал.



Составы на гонку

Италия (красные нашлемники)

1. Michele Paco Castagna

2. Daniele Tessari

3. Guglielmo Franchettii

4. Alessandro Milanese



Латвия (синие нашлемники)

1. Maksims Bogdanovs

2. Ķasts Puodżuks

3. Andžejs Ļebedevs

4. Jevgeņijs Kostigovs



Франция (белые нашлемники)

1. David Bellego

2. Mathieu Tresarrieu

3. Stephane Tresarrieu

4. Jordan Dubernard

5. Dimitri Berge



Германия (желтые нашлемники)

1. Martin Smolinski

2. Mark Riss

3. Kai Huckenbeck

4. Erik Riss