До сих пор в Латвии было известно два вида опасных для человека энцефалитных клещей — таежный и так называемый собачий. Но из-за изменений климата в последние годы в латвийских лесах освоился и нетипичный ранее клещ Dermocentor. Полку паразитов прибыло.

Ранее дермоценторы были распространены в других странах Европы. Они, к сожалению, переносят не только энцефалит, но также болезнь Лайма, рассказал научный сотрудник кафедры зоологической экологии факультета биологии ЛУ Волдемар Спуньгис. По его словам, всему причиной – перемена климата:«Предполагается, что эти клещи переселились к нам из Южной и Центральной Европы. Поскольку климат у нас в последние годы стал мягче, южные виды могут у нас зимовать», — говорит ученый.Клещи живут в Латвии повсеместно, но больше их встречается в местах обитания мелких грызунов, особенно мышей-полевок, пояснил Спуньгис:«Клещи сосут кровь на всех этапах своего развития. Чем они крупнее, тем большего размера жертва им нужна. Для мелких клещиков главная кормовая база – как раз мелкие грызуны, особенно полевки. А они обитают там, где растут зерновые травы, где заросли – на заросших лугах, вырубках, лесных обочинах. Там будет больше и клещей».Специалисты считают лучшим средством защититься от энцефалита вакцинацию. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, энцефалитом в прошлом году заболело 230 человек. Год был неудачным: после довольно долгого затишья заболеваемость опять выросла — и сразу примерно на 30%.