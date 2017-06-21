Даугавпилчанка Анастасия Кравчёнок в паре с Тиной Граудиней в Австрии защищали свой титул чемпионок Европы U22. К сожаленью, отстоять звание лучших на континенте не удалось. Девчонки остановились на 1/4 финала, пропустив дальше дуэт из Швейцарии.

Девчонки уверенно прошли группу, выиграв три матча из трёх, что позволило им напрямую выйти в 1/8 финала, минуя первый раунд плей-офф. Анастасия с Тиной не без труда преодолели сопротивление в виде финской пары – 2:1 (20:22, 21:15, 15:9).



В четвертьфинале девушки уступили представительницам Швейцарии – 0:2 (19:21, 20:22). В итоге спортсменки завершили чемпионат на 5-м месте.