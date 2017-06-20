"Линконшир в средней части Великобритании прямо как Земгале. Это теплица всей страны, здесь сосредоточены тысячи сельскохозяйственных производств, которые служат магнитом для мигрантов из Восточной Европы, - пишет портал Kasjauns.lv.

Бостон в британских СМИ называют самый экстремальным примером неконтролируемой иммиграции из Восточной Европы.



Ощущение скорее как в Польше или Латвии, а на улице все время слышна речь на латышском.



Британцы в прошлом году на референдуме выразили своё недовольство. С 76% голосов за Брекзит именно Бостон показал самое большое желание выйти из ЕС. Однако простые бостонцы вступают в конфликт с владельцами местных фабрик, складов и ферм — тем нужно ещё больше иммигрантов.



“Jack Buck Farms”, которая снабжает овощами ведущие британские супермаркеты «Tesco» и «Aldi», для выращивания и обработки различных культур использует труд десятка англичан и около 160 латышей, литовцев и поляков. Исполнителньый директор фермы Джулиан Перони резко критикует политику ограничения иммиграции, предложенную премьером Терезой Мей по плану «Brexit». Большая часть предприятий в Великобритании функционирует только благодаря восточноевропейским иммигрантам.



“Если их здесь не станет, это будет катастрофой, разорением бизнеса. Если мы примем этот сценарий и закроем границы, чтобы никто не приезжал, нам пришлось бы наполовину сократить бизнес. В этом я не сомневаюсь. Бизнес по выращиванию цветов тогда пришлось бы закрыть полностью, а по выращиванию овощей — драматически сократить. Для существования предпринимательства рабочая сила из Восточной Европы чрезвычайно важна», - поясняет Перони.



Эта английская ферма ни в коем случае не хочет пережить те убытки, когда из-за острой нехватки рабочей силы в 2003 году пришлось оставить в поле созревшие овощи, так как их некому было убирать и урожай сгнил. В то время страны восточного блока не были в составе ЕС и латышам требовалась рабочая виза. С Брекзитом эта ситуация может повториться, ведь британское правительство уже ведёт речь о сезонных рабочих визах.



«Это меня очень волнует, они ведь не понимают, о чем говорят. У нас как индустрии большой спрос на иммигрантов и надо ценить то, что эти люди вообще хотят выполнять сельхозработы», - указал Перони.





В сельском хозяйстве Великобритании большая часть латышей работает на минимальной почасовой ставке - семь фунтов и 50 пенсов в час. Бригадир иммигрантов Нормунд Григулис, который комплектует латышей в бригады для работы на английских фермах, считает, что англичане никогда в жизни не будут работать за минимальную заработную плату.



«Мы же - латыши, литовцы работаем за 7,50, потому что для нас это большие деньги, в Латвии такие деньги невозможно заработать. Здесь ты можешь позволить себе все, что ни пожелаешь - есть то, что хочешь, покупать то, что хочешь, и еще у тебя останутся деньги», - говорит Григулис.



Гунта Виганте из Гулбене приехала в Англию 12 лет назад. В Латвии в последний раз она была 4 года назад. Всякий раз испытывает разочарование – зарплаты на родине маленькие, поэтому она остаётся верной полям Англии.



«Я бы не сказала, что эта работа лёгкая, это физическая работа, для меня как женщины, на упаковке. Эти коробки нелегкие. Их надо носить и ставить на поддоны, ну не легко это. Нам же деньги не падают с неба, надо работать в поте лица», - рассказывает Гунта.



Рабочие в пик сезона на поле проводят даже шесть дней в неделю. Если работать по восемь часов, то выйдет около 1400 фунтов, конечно, еще надо вычесть налоги. Наши соотечественники рассказывают - лучшее, что у них есть, работая в Великобритании, это чёткое понимание того, что один раз в год, в октябре, минимальная заработная плата увеличивается, и поэтому можно планировать другие расходы.



Может показаться, что теперь, после Брекзита, найти работу в Великобритании трудно. Напротив - началась нехватка рабочих. Агентства по трудоустройству в Бостоне настолько отчаялись в поисках рабочих для фабрик, складов и ферм, что повсюду видны объявления о вакансиях в латышском, литовском и польском языках.



Из-за Брекзита и колебаний курса фунта иммигранты все же выбрали либо возвращение домой, либо реэмиграцию в другие страны, например, Германию или Норвегию. Отдельные агентства по трудоустройству в Англии, как например, в Бостоне, рассказывают, что объем доступной рабсилы из Восточной Европы сократился на 45%. Предприниматели считают, что политики испугали потенциальных иммигрантов в Восточной Европе.



«Наши работники очень опечалились из-за Брекзита и спрашивали у нас — действительно мы вам не нужны здесь, разве мы недостаточно хорошо работаем? Нас как работодателей опечалил тот факт, что эта политика доставила иммигрантам неприятные чувства», - говорит Перони.



В Британской Конфедерации по трудоустройству и занятости прозвучала версия, что впредь работодателей обяжут заплатить за повторное приглашение иммигрантов по визе сумму до 2000 фунтов. Отрасли промышленности этого могут не вынести."



А тем временем латвийские фирмы завозят рабочих-украинцев.



"Марис признается, что отношение к работе у украинцев лучше.



Это связано с тем, что сюда они едут исключительно на заработки, поэтому готовы трудиться много и с полной отдачей. "Украинец после работы несколько раз подумает, стоит ли ему идти в бар или лучше выспаться и завтра с новыми силами браться за работу. Но у них есть некоторая разница с нами в менталитете, и это надо учитывать и немного корректировать, - поясняет Марис Стакенс. - Зато с советских времен у них осталась производственная культура, поскольку на Украине до сих пор много промышленных заводов".