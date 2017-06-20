7 июля в 16.00, в самый разгар лета, Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко открывает летний сезон 2017 года. Вниманию посетителей будут представлены отечественные и зарубежные художественные проекты.

Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко традиционно, даже во время летнего выставочного сезона, продолжает показывать своим посетителям отечественные и зарубежные художественные проекты. Новый выставочный сезон поразит своим многообразием: на нем будут представлены живопись, графика, фотографии и стекло.

7 июля в Центре Ротко открывается ретроспективная выставка Мойши Купфермана (Moshe Kupferman) - одного из самых выдающихся художников Израиля. Он выработал свой индивидуальный почерк художника и как мастер абстрактной живописи и графики внес большой вклад в культуру Израиля.

Два проекта латвийских фотохудожников - Андриса Зегнерса «В свете» и Иветы Вайводе «Меч лилии» - рассказывают об актуальном в фотоискусстве и различиях в почерке авторов.

Творческий полет фантазии и виртуозность в своих прозрачных и хрупких произведениях искусства представит Марта Гибиете, художница по стеклу.

Для актуализации такого вида искусства как графика значимы достижения выдающегося мастера Майи Драгуне. Она показывает ценность преемственности в создании графических работ и значение графики в развитии искусства вообще.

На персональной выставке Артура Берзиня «Кормушка» будет представлена живопись и инсталляции. Работы художника выполнены в аллегорическом жанре и рассказывают о сегодняшнем дне.



Выставки летнего выставочного сезона будут открыты до 10 сентября.

7 июля с 16.00 до 17.00 – выставки нового выставочного сезона можно посмотреть бесплатно.