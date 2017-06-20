Несмотря на то, что на данный момент погода не предвещает никаких аномалий, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, прогнозирует в ближайшие часы усиление ветра, который принесет с собой дожди и грозы.

Самые сильные грозы ожидаются в Латгалии. Кроме того, местами возможен град, бураны, а также не исключается возникновение смерчей.



В среднем сегодня в ближайшие часы будет дуть юго-западный ветер, который сменит в течение дня направление на северо-запад, а порывы усилятся до 14 -19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть еще сильней. Во второй половине дня похолодает до +14..+19 градусов.



С учетом того, что прогнозы метеорологов зачастую имеют достаточно большую погрешность, будем надеяться, что ожидания метеорологов не сбудутся и жители Даугавпилса смогут наслаждаться летней солнечной погодой, которую в этом году пришлось ждать особенно долго.