Не далее чем неделю назад на всех сайтах города одной из наиболее животрепещущих тем стало планирование застройки участка земли в Саду скульптур на улице Ригас, 39.

Жители города давно и заслуженно облюбовали этот сквер для отдыха и прогулок.С момента, когда Римская-католическая церковь объявила о желании построить на месте Сада скульптур помещения Духовного центра, активные горожане воспротивились идеи. Оба сквера возле костела Св. Петра в Веригах принадлежат общине. На месте одного из скверов планируется разместить столовую для нуждающихся, воскресную школу, церковный суд, библиотеку и хозпостройки.Горожан, которые не безразличны к данному месту отдыха приглашают принять участие в общественном обсуждении на общем собрании, которое состоится в конференц-зале Даугавпилсской думы в среду, 21 июня, в 17:00.Также свое мнение по поводу планируемого строительства можно высказать на сайте думы, заполнив специальный бланк, и отправив его на электронную почту sergejs.trosimovs@daugavpils.lv. Распечатанный бланк можно также оставить на ул.Райня, 28 (3 этаж) в Департаменте городского планирования.Все ЗА и ПРОТИВ неравнодушные горожане смогут высказать уже завтра, в здании городской думы.