Латвия уже стала участницей «клуба богатых стран» — Организации экономического развития и сотрудничества (OECD, ОЭСР). В отличие от более благополучных государств, ей приходится сталкиваться с дополнительными вызовами, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» экономист Янис Почс. Так, в сфере борьбы с безработицей поджидает новый подводный камень: нужно уже сейчас думать, что делать с массой людей, которым в будущем не окажется места на рынке труда.
«Хотя это уже проблема не только Латвии, но и многих евросоюзных государств. Вот пример, по телевизору показывали: открыли животноводческий комплекс с крупным рогатым скотом, инвестиции в эту ферму составили 2,5 млн евро – значит, будет молоко у государства. Но! Рабочих мест создано... семь. Посчитайте, сколько инвестиций требуется сегодня в сельском хозяйстве, чтобы создать одно рабочее место.
Мы идем по пути развития технологического прогресса – и нам моментально становится не нужна живая рабочая сила. Автоматизация, технологии идут вперед. И если раньше в нашем институте на одного научного сотрудника приходилось 7-8 лаборантов, то в последние годы моей работы там, в 2012-13-м, всю работу выполняли уже компьютеры».
Та же картина на Добельском хлебозаводе, прозвучало в передаче: огромные пустые залы, оператор где-то сидит за компьютером и управляет производственными процессами. Тенденция, которая набирает силу во всем мире, явственно проявилась и в Латвии.
«И у нас ситуация в данный момент такова. Среди безработных можно выделить группы: те, кто неспособны работать; просто лентяи – таких у нас тоже хватает,чего скрывать; и те, кто еще не получил соответствующее, требуемое рынком труда образование», - говорит Почс. Государству поэтому нужно работать со всеми этими группами, стремиться вывести их на рынок труда.
Мы идем по пути развития технологического прогресса – и нам моментально становится не нужна живая рабочая сила. Автоматизация, технологии идут вперед. И если раньше в нашем институте на одного научного сотрудника приходилось 7-8 лаборантов, то в последние годы моей работы там, в 2012-13-м, всю работу выполняли уже компьютеры».
Та же картина на Добельском хлебозаводе, прозвучало в передаче: огромные пустые залы, оператор где-то сидит за компьютером и управляет производственными процессами. Тенденция, которая набирает силу во всем мире, явственно проявилась и в Латвии.
«И у нас ситуация в данный момент такова. Среди безработных можно выделить группы: те, кто неспособны работать; просто лентяи – таких у нас тоже хватает,чего скрывать; и те, кто еще не получил соответствующее, требуемое рынком труда образование», - говорит Почс. Государству поэтому нужно работать со всеми этими группами, стремиться вывести их на рынок труда.
Конечно! Вы же заполонили своими жирными чиновниками все места в государстве и высасываете последние соки с тех, кто работает реально и много. А вы сидите и создаёте массу проблем из ничего для того чтобы быть нужными. Но вы же по факту не нужны! Вы прожираете ВСЕ оставшиеся ресурсы и ничего не производите, кроме проблем, однако, своими сальными губами рассуждаете о будущем людей.
Это как раз ВЫ не способны ничего создавать. Вы паразитируете. Вас в первую очередь следует заменить машинами!
И не надо никого никуда девать, кроме малограмотных почсов.
Пусть себе на животноводческом комплексе не работает НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, а добельском хлебзаводе ОДИН !
Если у людей не будет работы и денег - можете подзарвать свои предприятия.
Вот потому скоро нам всем в нашем прекрасном Евросоюзе будут давать по ТЫЩЕ ЕВРОВ ПРОСТО ТАК.
От этого никуда не деться.
Товарищ Ленин знал это еще СТО ЛЕТ НАЗАД !
Эксперимент по введению безусловного базового дохода с 1 января 2017 года проходит в Финляндии[⇨], проведение подобного эксперимента запланировано в Канаде[1]. На референдуме в Швейцарии (2016 год) отказались от планов введения безусловного базового дохода[4].
Первый общеевропейский опрос в апреле 2016 года показал, что 64 % жителей Евросоюза поддержали бы введение безусловного основного дохода. 35 % осведомлены о БОД, 23 % говорят, что полностью понимают суть и задачи этой программы, четверть слышали о ней, 17 % ничего не знают о БОД. Только 4 % граждан после введения БОД откажутся работать. Наиболее убедительными преимуществами БОД люди считают то, что такие социальные выплаты «уменьшают тревогу о базовых финансовых потребностях» (40 %) и помогают обеспечить людям равные возможности (31 %)[5].
Введение безусловного базового дохода способно обеспечить достойный уровень жизни, освободить время для творчества и образования, преодолеть последствия массовой потери рабочих мест из-за развития робототехники и стать альтернативой системе государственного социального обеспечения[6].