В редакцию портала Nasha.lv обратился житель Даугавпилса Игорь Подлужный. Почти 4 года назад после перенесенной сложной операции по удалению опухоли головного мозга, Игорь потерял зрение.

Шанс снова стать зрячим у Игоря есть, т.к., по заверению врачей, с самими глазами у мужчины все в порядке, поврежден глазной нерв. Для того, чтобы вернуть зрение, необходимо пройти "настройку нервных окончаний и курс капельниц (стволовые клетки)". Он поставлен на очередь на бесплатную операцию в ЕС, но подойдет эта очередь примерно через 12 лет. За это время нерв атрофируется окончательно. Можно сделать операцию и сейчас, например, в Германии, но это будет стоить очень дорого - около 13 000 евро. Согласие на операцию дали и медики из Института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. Стоимость операции - от 2 700 до 3 100 евро. Однако прибыть пациент должен до 10 июля, т.к. его готовы взять вне очереди. Латвийские благотворительные фонды не готовы поддержать операцию, которую будут проводить в России. В плане финансовой помощи на них рассчитывать не приходится.



В целом сумма необходимая на операцию небольшая, однако для Игоря - инвалида 1-ой группы, который живет на свою пенсию в размере 108 евро и немногим большую пенсию мамы, и она не подьемна. Больше некогда очень активному и жизнерадостному мужчине помочь некому.



Для тех, кто готов помочь Игорю снова видеть, портал Nasha.lv предоставляет банковские данные мужчины.



210370-10222

LV49PARX0016938660001







Igors Podlužnijs