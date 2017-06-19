Подведены финансовые итоги организации Праздника города. По данным руководителя Управления культуры Элеоноры Клещинской, в этом году празднования 742-ого Дня рождения Даугавпилса обошлось самоуправлению в 230 тысяч евро.

Основная сумма — более 100 тысяч евро, была потрачена на организацию света, звука и установку сцен и экранов. По конкурсу данные работы выполнила фирма, зарегистрированная в Марупе – SIA „Kompānija NA”. Данная фирма занималась техническим обеспечение Праздника города в Даугавпилсе также в 2016 и в 2015 годах.



Большие суммы также были истрачены на вечерние концерты на площади Виенибас. Так, концерт группы «Мумий Тролль» обошелся бюджету в 39 тысяч евро. Чуть меньше — 35 тысяч - стоил концерт Лаймы Вайкуле.

Стоимость авиашоу составила 9 тысяч евро. На праздничный фейерверк в воздух взлетело также 9 тысяч.



Помимо основных мероприятий, которые Даугавпилсская дума оплачивала самостоятельно, финансирование некоторых мероприятий, в частности, Фестиваль военных оркестров, взяло на себя Министерство культуры ЛР и Государственный фонд культурного капитала. Софинансирование думы составило около 7 тысяч евро.



Отметим, что в этом году не все горожане остались довольны организацией Праздника города. В частности, основные нарекания вызвал выбор группы, исполнивший концерт на площади в кульминационный день праздника. Свое недоумение подходом к выбору исполнителя высказал также и известных в Даугавпилсе и за его пределами промоутер Сергей Парфенов.