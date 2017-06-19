Жителям Даугавпилса и района в невозможности решить свои вопросы с властью напрямую, приходится обращаться за помощью в средства массовой информации.

Портал «Наша» и другие СМИ Даугавпилса неоднократно становились связующим звеном между представителями власти и жителями города.



История помнит не мало случаев, когда текущие вопросы жителей, входящие в компетенцию думы и муниципальных учреждений, удавалось решить только с привлечением журналистов.



Так, на данный момент с помощью СМИ пытаются решить жители Гривы, которым предыдущая власть спешно уложила асфальт поверх грунтовой дороги, существенно повысив уровень дороги относительно домов. Лишь после привлечения журналистов, представители думы соизволили выехать на улицу Пардаугавас и выслушать претензии жителей. К сожалению, просьбы жителей даже после встречи не были учтены и асфальт все-таки был положен без снятия с дорожного полотна грунтового слоя. Теперь проблему будет призвана решать уже новая дума.



Одним из примеров, который возымел положительный результат после обращения в СМИ, можно привести многолетние попытки жителей поселка Мирный достучаться до руководства поселка по поводу некачественной питьевой воды.



Год назад жители возмущенные жители Мирного обратились в редакцию «Нашей» с просьбой помочь решить вопрос с водой. Долгие десятки лет жители Мирного не получали качественную услугу, за которую оплачивали весьма не маленькие деньги. Вода, которой жители Мирного были вынуждены пользоваться, не соответствовала нормам практически по всем показателям.



Все попытки решить вопрос напрямую с председателем поселка были тщетными. И лишь после того как в ситуацию вмешались СМИ, дело о воде сдвинулось с мертвой точки.



Руководство Думы Даугавпилсского края в срочном порядке провело собрание с жителями Мирного, провело все необходимые анализы и исследования, после чего спешно выделило дополнительное финансирование на бурение новой артезианской скважины. Старая скважина, из которой жители поселка Мирный долгие годы получали плохую по качеству воду, была ликвидирована. При новой скважине был построен павильон подводки воды, сделано новое подключение к центральному водопроводу и подключена станция по обезжелезованию.



Вчера, спустя год после обращения, в редакцию «Нашей» жители Мирного прислали очередные фотографии, в подтверждение того, что вода в поселке теперь действительно кристально чистая.



- В прошлом году мы решили обратиться в вашу редакцию в этот же период, когда наступило тепло и мы наполняли бассейн для детей. Ржавая мутная вода стала финальной точкой, которая вынудила нас пойти на крайние меры. Сегодня мы вновь наполнили бассейн — посмотрите на результат! Вода чистая как слеза. От всего поселка еще раз выражаем вам огромную благодарность за помощь! Мы ждали этого долгие годы и нам с трудом верится, что мы этого дождались!, - пишут жители Мирного.



От редакции: Нам всегда приятно, когда жители города и района, наши читатели, доверяют нам решение своих проблем. Тем не менее, мы очень надеемся, что избранные депутаты Даугавпилсской городской и краевой дум будут более внимательны к обращениям жителей, и им не придется искать помощи в СМИ как в последней инстанции.