Уже совсем скоро, 26 июня, начнется подача документов в латвийские вузы. В этом году студентам будет доступно более 23 тысяч бюджетных мест.

Лидер по количеству бюджетных мест Рижский технический университет (РТУ) — 6069. Большая часть из них доступна на тех программах, которые связаны с инженерией. Все дело в том, что на рынке труда уже сейчас и в будущем будет ощущаться нехватка инженеров, а также специалистов в сфере информационных технологий и коммуникации.



Помимо инженеров и ИТ-специалистов Латвии требуются работники медицины и социального ухода. Государство за свой счет готово обучить 3105 таких специалистов. Далее следуют гуманитарные науки и искусство. В этой сфере в латвийских вузах в этом году доступно 2452 бюджетных места. Также за государственные средства планируется выучить 1610 специалистов в области социальных, коммерческих и правовых наук.



Добавим, что в список вузов, которые предлагают самое большое число бюджетных мест, помимо РТУ и Латвийского университета входят еще Рижский университет им. Страдиня, Латвийский сельскохозяйственный университет и Даугавпилсский университет (ДУ).



Как сообщает ДУ, 26 июня начнется электронный прием документов абитуриентов на портале Latvija.lv.

4 июля начнется прием документов на основное обучение на очном и заочном отделении и обучение высшего уровня. С 26 июля по 8 августа - подача документов в докторантуру.



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