Член партии "Единая России" Константин Караковский, который активно работает в поддерживаемом президентом РФ Владимиром Путиным байкер-клубе "Ночные волки", купил квартиру в Даугавпилсе и регулярно посещает Латвию. Об этом сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

Ранее россиянину принадлежала также и квартира в Ливаны, но он ее продал, уточняет передача.



Константин Караковский — глава небольшого самоуправления подмосковного поселка Снегири (наеселение — 3000 жителей) и лидер "Ночных волков Истры". "Новая газета" в свое время опубликовала секретный список награжденных "Борцов за независимость Крыма", в котором среди боксеров, футбольных фанатов, мотоциклистов и людей с криминальным прошлым упомянут и Караковский.



Директор центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс отмечает, что "байкерский клуб "Ночные волки" в периоде аннексии Крыма был одним из самых активных средств пропаганды и видов влияния".



"Эти люди были одними из первых, кто громко заявил, что Крым надо присоединить (к России)… В принципе, они ("Ночные волки") играли одну из центральных публичных ролей в оккупации Крыма и в присоединении его к России", — заявил в передаче Сартс.



С середины 2014 года против лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова (Хирург) ряд стран Запада ввел санкции. Год назад в Россию из Латвии был выслан лидер местного филиала "Ночных волков" гражданин РФ Игорь Лакатош.



Журналисты "Nekā Personīga" выяснили, что Караковский еще в июле 2012 года купил небольшую квартиру в Ливаны, на ул.Заляя, 21. Прежний владелец квартиры утверждает, что в момент покупки был за пределами Латвии, а сделку с Караковским оформлял его родственник. Жильцы дома рассказывают, что квартира уже долгое время пустует. В 2013 году она была продана, ее новым владельцем стал некий Нодарий Георгадзе.



Один из соседей по лестничной клетке ремонтировал эту квартиру. По его словам, за последние годы он ремонтировал как минимум шесть квартир, приобретенных в Ливаны различными москвичами. Деньги рабочим платили не сами владельцы, а один местный житель, являющийся доверенным лицом москвичей. Мастер также рассказал передаче, что ремонтировал в Ливаны и квартиру, принадлежащую пресс-атташе Минобороны РФ.



В передаче сообщается, что Константин Караковский несколько лет является жителем Даугавпилса. За 2400 евро россиянин приобрел квартиру и свою собственность в Латвии посещает часто. По словам соседей Караковского, вместе со своей женой он регулярно посещает Даугавпилс. При этом никто из опрошенных передачей людей в соответствующих учреждениях не смог ответить, какого вида документы выдала ему Латвия для въезда и пребывания в стране.



В управлении делами гражданства и миграции утверждают, что приобретенная за несколько тысяч квартира в Даугавпилсе может стать основанием для получения Шенгенской визы для путешествия по всему Евросоюзу.



А в МИД Латвии объясняют, что каждая заявка на визу рассматривается индивидуально. Если появляется опасение, то собирается дополнительная

и углубленная информация о персоне с привлечением других ответственных органов. Проводилось ли подобное в случае с Караковским, министерство не стало говорить. Ничего конкретного о переселенце из России не стала уточнять и Полиция безопасности.



Бывший президент Латвии Валдис Затлерс выразил удивление, зачем человек, связанный с властями в Кремле, купил малоценное имущество где-то в Латгалии.



"Это трудный вопрос. В один прекрасный день они станут фактором для какой-то провокации, про которую мы ничего не знаем. Они, возможно, очень близки той системе, которая внедряет в страны своих шпионов. 20 лет они не мешают, а потом вдруг в один момент все начинают работать в пользу одного государства", — заметил Затлерс.